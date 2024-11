MENTANA – “Una gatta da pedalare”: passeggiata in bici, musica e party

Si terrà domani, domenica 10 novembre, a Mentana “Una gatta da pedalare”, la seconda edizione della Cicloturistica organizzata dalla Asd “Gattaceca Bicycle”, una manifestazione ciclistica non competitiva lungo la via Nomentana e strade limitrofe.

I cicloturisti potranno scegliere tre percorsi differenti: lungo 45 km per 950 metri di dislivello, medio 35 km per 750 metri di dislivello, corto 25 km per 500 metri di dislivello.

La partenza della Cicloturistica è prevista per le ore 9 dal Parco Vinta Fiorenza.

Si preannuncia come una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento, delle emozioni e di un po’ di sudore per un’avventura mozzafiato tra paesaggi spettacolari e percorsi entusiasmanti.

All’interno dell’evento sarà presente un circuito dedicato ai bambini: “Mici In Bici”, dove i più piccoli potranno divertirsi, insieme agli Istruttori e agli Atleti del gruppo, in un mini-circuito ricco di gimcane e curve. (INIZIO ORE 09.45).

Il divertimento sarà garantito e animato da un gruppo di brillanti ragazze pon pon che si ispirano alle majorettes e alle cheerdancer, mentre sul palco si esibirà dal vivo il gruppo musicale “Garage32”.

Al termine delle fatiche della giornata il pubblico e ciclisti potranno rifocillarsi ad un ottimo pasta party preparato da Special Catering. (INIZIO ORE 12.00).

La seconda edizione della Cicloturistica “Una gatta da pedalare” fa parte di un importante circuito di manifestazioni a livello regionale, il “Cicloturismo Mtb Tour”, che grazie all’impegno dei soci di varie associazioni ciclistiche garantisce la possibilità di conoscere la propria regione a ritmo di pedale su strade adatte alla Mountain Bike attraverso luoghi immersi nella natura.

Per ulteriori info: https://www.gattacecabicycle.com/home/cicloturistica/