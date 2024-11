GUIDONIA - Ladri in azione coi proprietari in casa, paura in città

Chi li ha visti in azione giura che siano agili come gatti.

Al calar della sera, scavalcano recinzioni e cancelli, si arrampicano lungo i discendenti e si intrufolano negli appartamenti per fare man bassa anche se all’interno sono presenti i proprietari.

La Mercedes Classe A bianca avvistata in occasione di tutti i furti a Guidonia Montecelio

E’ l’identikit di un gruppo di ladri denominato la “Banda della Mercedes bianca”, perché da tre settimane una Mercedes Classe A è stata avvistata in occasione di tutti i furti e i tentativi messi a segno nei quartieri di Guidonia Montecelio.

La camera da letto messa a soqquadro dai ladri a Setteville di Guidonia

L’ultimo avvistamento della Mercedes bianca risale a giovedì pomeriggio 7 novembre, a Setteville, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio, dove ladri acrobati hanno svaligiato l’appartamento di via Ludovico Muratori di Paolo Coccia, vedovo di 75 anni, ex radiologo della Asl Roma 5, con un passato da amministratore pubblico come consigliere e assessore comunale a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I due ladri avvistati in via degli Spagnoli a Guidonia e la Mercedes bianca che li attende

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le scorribande sono iniziate nella serata di venerdì 25 ottobre in via degli Spagnoli, una strada del Centro di Guidonia.

Nel mirino è finito il villino a due piani con tre appartamenti dove abita Alessandro, 41enne lettore di Tiburno.Tv, insieme al padre di 71 e alla madre di 61 anni.

I ladri ripresi all’interno del giardino dalle telecamere di videosorveglianza

Stando anche a quanto denunciato ai carabinieri della Tenenza di Guidonia, verso le ore 20,24 il 41enne e i genitori stavano cenando nell’abitazione al primo piano, quando i ladri sono entrati in azione nonostante le luci accese per la presenza dei proprietari e il sistema di videosorveglianza attivato.

In due, scesi da una Mercedes Classe A condotta da un terzo uomo, hanno scavalcato il muro di cinta, si sono arrampicati ad una tettoia raggiungendo così il balcone al primo piano.

La scena è stata notata da un vicino che abita nella villa sull’altro lato del marciapiede rispetto all’abitazione presa di mira.

L’uomo, amico di Alessandro, ha subito telefonato al 41enne mettendolo in guardia ed ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

“In quel momento ero salito al secondo piano – racconta Alessandro – mi sono affacciato, ma non ho visto nessuno. Evidentemente i ladri si sono resi conto di essere stati scoperti e si sono dileguati”.

La conferma è arrivata visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza a protezione della casa.

“Si vedono i due ladri – spiega Alessandro – con i volti travisati da scaldacollo fino al naso e cappelli.

Segni particolari? Sono agili come gatti e girano su una Mercedes Classe A bianca con marmitta sportiva e cerchi neri a bordo della quale sono fuggiti in direzione via della Pietrara”.

Stando sempre alle informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la vettura è stata notata anche nei giorni successivi in via La Maddalena, a Setteville Nord, via Marco Aurelio, a Guidonia Centro, e ieri – venerdì 8 novembre – in viale Roma, la strada principale del Centro cittadino dove è stato consumato l’ultimo assalto in ordine di tempo.