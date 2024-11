GUIDONIA – Sicurezza Stradale, la Polizia Locale incontra gli studenti

Il Comando della Polizia Locale, dando seguito a un’indicazione dell’Amministrazione comunale, ha programmato degli incontri nelle scuole del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale.

Il progetto della Polizia Locale verte sulla sensibilizzazione dei ragazzi sui temi della sicurezza

Il primo di questi si svolgerà, il 28 novembre 2024, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, all’Istituto di Istruzione Superiore Via Roma 298.

Un incontro concordato e programmato in collaborazione con la Preside, Dottoressa Silvia Del Monte, al quale parteciperà anche personale della Croce Rossa Italiana – Comitato Guidonia Montecelio.

Saranno affrontati, tra gli altri, i temi riguardanti il rispetto dei limiti di velocità e le condotte di guida rispettose della propria e altrui sicurezza, i pericoli della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostante stupefacenti, i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza.

Secondo i dati più recenti forniti dall’ISTAT, nel 2023 in Italia si sono verificati oltre 150.000 incidenti stradali, con un tragico bilancio di oltre 3.000 vittime e più di 200.000 feriti.

Numeri che evidenziano l’urgenza di promuovere la cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani, che rappresentano una delle categorie più a rischio.

Il sindaco Mauro Lombardo insieme agli agenti della Polizia Locale durante i controlli notturni

“L’obiettivo di questi incontri è quello di formare una maggiore consapevolezza sui pericoli che si corrono quando non si adottano comportamenti corretti e non si rispettano le regole del Codice della strada – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. La collaborazione tra Istituzioni, scuole e famiglie è fondamentale per fornire agli studenti le competenze necessarie per muoversi in condizioni di maggiore sicurezza come pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti”.