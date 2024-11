Si chiama Leone, un nome che non passa di certo inosservato.

Capelli castano chiari lisci, occhi marroni chiari: così è stato scelto per interpretare il ruolo del nipote di Carlo Verdone in “Vita da Carlo 3”, la terza stagione della serie televisiva in onda dal 16 novembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q).

Leone Bonanni di Palombara Sabina in camerino

Leone Bonanni, nato a Tivoli il 16 dicembre 2022, vive a Palombara Sabina, compirà due anni il mese prossimo, ma a soli 12 mesi si muoveva davanti alla macchina da presa con la naturalezza e la disinvoltura di un attore consumato.

Proprio come Alex Badiglio di Villalba di Guidonia e un terzo bambino, tutti somiglianti tra di loro, scelti per alternarsi sul set nel ruolo di “Carlo Gregorio”, il nipote di Carlo Verdone e della ex moglie interpretata da Monica Guerritore, genitori per fiction di “Maddalena” interpretata dall’attrice Caterina De Angelis, e di “Chicco”, l’attore Antonio Bannò (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Leone Bonanni col papà Yuri Bonanni e la mamma Serena Cantagalli

Nella realtà Leone Bonanni è il secondo figlio di Yuri Bonanni, 34enne palombarese doc autista Atac, e di Serena Cantagalli, 32enne casalinga di origini mentanesi.

Yuri e Serena, insieme da 16 anni e genitori anche di un’altra figlia di 6 anni di nome Aria, raccontano al quotidiano Tiburno.Tv il debutto del piccolo di casa che apparirà nelle scene del battesimo e del pranzo di Natale.

Il piccolo Leone con mamma Serena, nonna Antonia e il regista di “Vita da Carlo 3” Valerio Vestoso

“Il 25 settembre 2023 una cara amica ci manda un messaggio – iniziano a raccontare i genitori – una sua conoscenza le aveva chiesto se conoscesse mamme di bambini nati a dicembre con determinate caratteristiche per un progetto cinematografico e ci gira il contatto.

Eravamo indecisi se mandare le foto di Leone poi ci siamo detti: perché no, proviamo”.

Le foto del viso di Leone, che è il ritratto del padre, vengono selezionate e inviate all’agenzia di Paola Dragone.

Serena Cantagalli, mamma di Leone, insieme a Carlo Verdone

“All’epoca non si sapeva per quale progetto era destinata la selezione – spiega mamma Serena – Il 21 ottobre 2023 vengo contattata dall’agenzia che mi spiega tutto quello che avremmo dovuto fare, mi arriva il contratto per Leone con FILMAURO e scopro che il progetto per il quale avevo candidato il mio bimbo era Vita da Carlo 3 per la parte di Carlo Gregorio, nipotino del protagonista”.

“Ero incredula e super felice perché un’esperienza simile non capita tutti i giorni e pensare che io ero scettica – esclama mamma Serena – Successivamente siamo stati contattati dall’aiuto regia che ci ha inviato i copioni delle scene dove sarebbe stata prevista la presenza di Leone e in seguito ci hanno contattato per i giorni in cui dovevamo andare a girare le scene.

E’ stata un esperienza molto bella, il bambino si è divertito molto, è stato super coccolato, un ambiente veramente bello dove anche i più piccoli sono a loro agio.

Non potendo andare io e neanche il papà per motivi di lavoro, spesso mia madre, Antonia Fioravanti, ha accompagnato Leone sul set.

E’ stato divertente collaborare insieme ad Alex e Gabriel, gli altri due compagni scelti per il ruolo del nipote di Carlo Verdone.

Ringraziamo l’agenzia Dragone per averci dato la possibilità di partecipare e vivere questa bellissima esperienza”.