Dalla Usb-Unione Sindacale di Base Aderente alla FSM riceviamo e pubblichiamo:

“Il Fantabimbi è l’unico Asilo nido comunale sul territorio del Comune di Tivoli che accoglie 63 bambini l’anno da quasi un trentennio: un fiore all’occhiello per la città portato avanti da personale qualificato che con grande professionalità e dedizione ha accompagnato nelle loro crescita centinaia di bambini e bambine, supportando e affiancando altrettante famiglie.

Nonostante ciò il personale che garantisce da anni il servizio educativo pubblico assicurando la doverosa offerta di qualità per la fascia di età 0-3 anni, risulta essere da sempre fortemente sotto inquadrato tanto da subire una perdita salariale importante, contestualmente ad un aumento dei carichi di lavoro, peraltro dovuti anche alla carenza cronica del personale ausiliario e di supporto e all’ulteriore elemento della mancata retribuzione del tempo occupato per svolgere corsi di formazione professionale permanente, come disposto dalla normativa di settore.

Nonostante il confronto cercato con la parte datoriale Cooperativa Aldia, ultimo affidatario in ordine di tempo a seguito della scelta operata dall’Amministrazione Comunale di esternalizzare ormai da anni la gestione del servizio educativo, l’unica risposta ottenuta dalla nostra Organizzazione Sindacale che rappresenta la quasi totalità delle lavoratrici, è stata quella di una netta chiusura: come sempre accade, quando si privatizza di fatto un servizio pubblico e il personale educativo che lo porta avanti, a prevalere è il profitto che le imprese devono trarre, a scapito del servizio e dei diritti di chi ci lavora.

A tutto questo l’USB ha risposto, con il mandato ricevuto dalle lavoratrici che rappresenta, con l’apertura dello stato di agitazione che culminerà con la prossima proclamazione dello sciopero di tutto il personale educativo: è giunta l’ora di porre fine alle continue umiliazioni per rivendicare diritti e giusto salario per tutte le lavoratrici!

Una perdita a 360 gradi quella generata dalle esternalizzazioni dei servizi pubblici essenziali che coinvolge non solo le operatrici e le loro condizioni di lavoro, ma anche la qualità del servizio offerto e in ultimo le tasche dei cittadini in quanto contribuenti: per tutti questi motivi l’USB chiede a gran voce che il Nido Fantabimbi torni al più presto nell’alveo della gestione pubblica: è l’unica via per assicurare servizi pubblici di qualità, dignità e giusto salario per tutto il personale educativo.

Saremo al fianco di tutte le lavoratrici sostenendo la loro lotta con tutti i mezzi e le azioni sindacali che si renderanno necessarie: BASTA ALLO SFRUTTAMENTO, DIRITTI E SALARIO PER TUTTE!”.