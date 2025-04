GUIDONIA – Ladri in palestra, scassinato il distributore automatico

Torna in azione lo scassinatore dei distributori automatici a Guidonia Montecelio.

La palestra “Believe Fitness Center 2” di via Tiburtina a Villalba di Guidonia

All’alba di oggi, venerdì 11 aprile, amara scoperta per i titolari della “Believe Fitness Center 2”, la palestra a due piani inaugurata a settembre 2024 in via Tiburtina 63, a Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il distributore automatico di bevande e snack scassinato

Dopo aver scavalcato la recinzione, durante la notte ignoti si sono introdotti nella struttura forzando una finestra al piano terra.

Gli uffici della palestra sono stati messi a soqquadro

Il ladro – o i ladri – ha scassinato un distributore automatico di bevande e snack rubando le monete incassate e mettendo a soqquadro gli uffici.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato per i rilievi.