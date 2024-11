SANT’ANGELO ROMANO – Primo Consiglio comunale senza il compianto sindaco

Domani, venerdì 15 novembre, alle ore 10,30 si riunisce il Consiglio comunale di Sant’Angelo Romano.

Si tratta della prima seduta senza il compianto sindaco Attilio Cornacchia deceduto all’età di 72 anni mercoledì 30 ottobre.

All’ordine del giorno ci saranno; la lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta del 29 luglio; la presa d’atto relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato 2023; la variazione al Bilancio di Previsione; l’approvazione dello schema di Statuto e dello schema di Convenzione del Consorzio per la gestione associata dei Servizi sociali del Distretto Rm 5.2; l’approvazione della Convenzione coi Comuni di Montelibretti e Moricone per il servizio in forma associata della Segreteria comunale; l’approvazione delle modifiche allo Statuto Comunale; la Costituzione dei Gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo; l’Istituzione delle Commissioni Consultive permanenti.

A fare le veci del compianto sindaco Attilio Cornacchia è il vice Sindaco Ottorino Mattei.

Vale la pena ricordare che Attilio Cornacchia aveva vinto le elezioni comunali tenutesi sabato 8 e domenica 9 giugno scorsi: sostenuto dalla lista “Sant’Angelo nel Cuore”, aveva totalizzato 1281 preferenze pari al 51,69% dei voti vincendo così la sfida contro l’omonimo – ma non parente – Tony Cornacchia, che con la lista “Per Sant’Angelo Romano Tony sindaco” non era andato oltre le 1197 preferenze, attestandosi al 48,31%.

Nel piccolo centro dei Monti Cornicolani – circa 5 mila abitanti – Attilio Cornacchia era già stato vice sindaco, assessore Lavori pubblici e Ambiente durante il mandato del sindaco Mario Mascetti, oltre che vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici nella giunta del sindaco Angelo Gabrielli e infine Assessore all’Urbanistica nella giunta della sindaca Martina Domenici.