TIVOLI – Successo alle Scuderie Estensi per l’evento solidale dell’associazione Il Mondo Dei Numeri Primi

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, le Scuderie Estensi di Tivoli hanno ospitato il “Mercatino della Solidarietà”, evento organizzato dall’associazione APS Il Mondo Dei Numeri Primi, che ha riscosso un enorme successo.

L’evento, denominato “Pezzi Unici”, è stato pensato per raccogliere fondi che l’associazione userà per finanziare attività e progetti dedicati a persone con disabilità, con il fine di favorirne l’inclusione sociale.

Ancora prima dell’inizio dell’evento, sono state molte le persone che hanno contribuito al mercatino attraverso le donazioni di vestiti, libri, oggetti per la casa, accessori, scarpe e tanto altro, che è stato poi venduto durante il fine settimana.

Mentre giovedì 7 novembre, all’incirca 80 bambini delle classi quinte delle scuole elementari hanno partecipato ad un incontro, tenuto presso le Scuderie Estensi, centrato sui temi dell’inclusione e sulla condivisione di attenzioni sociali, con tanti interventi e interesse da parte dei più piccoli.

Altrettanto entusiasmo c’è stato nel fine settimana: la partecipazione sentita al mercatino ha, infatti, permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, e i fondi raccolti verranno utilizzati per coprire, per il primo anno, gran parte del progetto di Autonomia piena che si svolgerà nella sede di Pofi e le altre esigenze legate allo sport.

Questo evento, però, è stato pensato per i componenti dell’associazione in senso più ampio: non è servito solo alla raccolta di fondi, ma ha anche permesso la collaborazione tra i volontari, accorsi numerosi, e i ragazzi con disabilità, che hanno lavorato insieme alla preparazione dell’evento e presso gli stand del mercatino durante le vendite.

Inoltre, sabato 9 novembre, il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, e il sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, hanno preso parte all’iniziativa, sottoponendosi alle simpatiche domande e richieste dei ragazzi, insieme al capo della segreteria dell’assessore Massimiliano Maselli della Regione Lazio, Massimo Massimi.

Un grande successo insomma, non solo dell’evento ma anche per quello che queste attività rappresentano per i ragazzi coinvolti: ricordando le parole del presidente Francesco Petrosino, “tutti abbiamo diritto a vivere una vita piena”, e il sorriso che ragazzi dell’associazione avevano stampato sul viso è la testimonianza del valore di queste attività, ma soprattutto dell’importanza dell’inclusione e del suo impatto nella vita delle persone.

(Camilla Nonni)