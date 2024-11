GUIDONIA – Arrivano nuove paline di fermate e una nuova pensilina

Ancora novità in merito al trasporto pubblico locale di Guidonia Montecelio.

Ad annunciarle in un comunicato stampa è Valentina Torresi, Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio, da un mese al lavoro per il miglioramento del servizio.

“Insieme alla BIS, azienda che gestisce il TPL in città, abbiamo predisposto l’installazione di 20 paline di fermate: 10 saranno predisposte a Villalba ed altrettante a Colle Fiorito.

Continuiamo a lavorare per il miglioramento dei servizi di trasporto, obiettivo che questa amministrazione comunale intende raggiungere in tutte le circoscrizioni. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni”, ha spiegato Torresi.

L’assessora annuncia inoltre che sono iniziati i lavori per il ripristino della pensilina della fermata bus al chilometro 16 della Via Nomentana a Colleverde, sulla corsia in direzione Roma, frutto di un protocollo d’intesa tra Cotral e Città di Guidonia Montecelio: il cantiere sarà aperto fino al prossimo 30 novembre, ma sono stati intrapresi tutti i provvedimenti possibili per garantire il minor disagio possibile alla viabilità.

“Si conferma la vicinanza della Regione alle istanze che arrivano dai territori e alle esigenze dei cittadini, ed ancora è una nuova ed importante tappa della proficua collaborazione istituzionale tra Regione e Città di Guidonia Montecelio. Ringrazio Cotral Spa per la grande disponibilità dimostrata sulle necessità esposte dall’amministrazione comunale guidoniana”, afferma Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.