GUIDONIA - Tre furti in sette giorni, ristorante tartassato dai ladri

Tre furti in una settimana, un trauma psicologico difficile da reggere per chiunque sopraggiunto per una giovane commerciante.

La titolare del Risto Country Daniela Capparella e il compagno chef Lorenzo Pasquali

Lei si chiama Daniela Capparella, ha 26 anni e da 5 è titolare di “Al Risto Country da Dany”, un locale molto apprezzato e rifornito esclusivamente di prodotti e materie prime a chilometri zero in Via Pantane, a Villalba di Guidonia.

All’alba di oggi, lunedì 18 novembre, Daniela si è ritrovata per la terza volta i ladri all’interno del locale a svuotare tutti i frigoriferi di alcolici e superalcolici, come era già accaduto una settimana fa.

La 26enne, demoralizzata, in un post sulla pagina Facebook “Se sei di Villalba” ha lanciato un appello alla ricerca di qualcuno che stanotte abbia visto qualcosa per risalire gli artefici.

I ladri in azione all’alba di oggi all’interno del ristorante di via Pantane a Villalba di Guidonia

Secondo quanto riferito al quotidiano on line Tiburno.Tv, per la giovane commerciante l’incubo dei ladri è iniziato lunedì pomeriggio 11 novembre.

Alle 15 la ristoratrice era andata a riaprire il locale insieme al suo compagno e chef, il 33enne de La Botte di Guidonia Lorenzo Pasquali, e aveva trovato la sorpresa.

Durante la notte i ladri avevano fatto irruzione nel ristorante, rubando dai frigoriferi birre, vini, liquori e superalcolici, oltre ad un computer e al telefono cellulare del locale.

I balordi avevano addirittura portato via dalla cassa del ristorante un paio di euro in monete da 1, 2 e 5 centesimi.

Un altro momento del furto di stanotte ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

A quel punto, Daniela Capparella aveva presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Tivoli Terme ed aveva acquistato di nuovo le bevande per il ristorante.

Ma sabato pomeriggio 16 novembre i malviventi hanno fatto ritorno nel locale di via Pantane.

Verso le 15 Daniela e Lorenzo hanno infatti trovato la porta d’emergenza spalancata e l’allarme che suonava all’impazzata.

“Sono nuovamente entrati nel ristorante – racconta la 26enne al quotidiano Tiburno.Tv – ma la coincidenza ha voluto che arrivassimo io e Lorenzo pochi secondi dopo, così non hanno rubato nulla!”.

Tuttavia i ladri non si sono dati per vinti, tant’è che stanotte per “ripulire” il locale di tutti gli alcolici si sono presentati attrezzati di tutto punto.

“Verso l’1:20 – racconta ancora Daniela a Tiburno.Tv – eravamo appena rincasati dal locale ed è scattato nuovamente l’allarme. Io e Lorenzo di corsa ci siamo recati al ristorante, ma purtroppo era troppo tardi”.

I balordi erano riusciti a segare le sbarre della recinzione che circoscrive il locale, a forzare la porta e a portar via comodamente le casse di alcolici dai frigoriferi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia insieme all’istituto di vigilanza privata collegata col sistema antifurto, ma anche stavolta dei ladri non c’era già più traccia.

Le uniche tracce erano rimaste nelle immagini registrate al buio dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso le sagome di due banditi all’interno e di un “palo” all’esterno del locale, tutti incappucciati.

“Siamo terrorizzati, stiamo facendo spese su spese per nulla – si sfoga Daniela Capparella – Questo terzo furto mi ha molto demoralizzata: dopo il primo abbiamo ricomprato la merce e pensavamo che non sarebbero più tornato, per questo stanotte mi è passata per la testa anche l’idea di chiudere.

Ho postato sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram le foto del furto e stamattina al risveglio ho trovato oltre 300 messaggi di clienti che mi davano solidarietà e vicinanza.

Li ringrazio perché mi hano trasmesso tanta forza, adesso ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di comprare il necessario per riaprire il ristorante già mercoledì prossimo”.

Quello al “Risto Country da Dany” di Villalba non è l’unico furto ai danni di attività commerciali a Guidonia Montecelio.

Il negozio “Sapori di Forno” in viale Roma a Guidonia preso di mira dai ladri nella notte tra venerdì 8 e sabato 9

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre ignoti hanno infatti ripulito “Sapori di Forno”, forno e tavola calda da asporto situato al civico 72 di viale Roma, la strada principale di Guidonia Centro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I ladri hanno forzato la grata di protezione della porta d’emergenza e fatto manbassa di salumi

In quel caso i ladri hanno forzato la grata di protezione dell’uscita di emergenza sul retro del locale, quindi hanno fatto irruzione svuotando il fondo cassa e il banco salumi, tra prosciutti, salami, mortadelle e formaggi, portando via anche i pacchi di pasta dagli scaffali per un valore complessivo di circa mille euro, senza contare i danni al locale.