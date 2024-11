GUIDONIA – Lily vince il “SuperCat Show”: è il Bengala più bello d’Italia

Si chiama Lily, è una cucciola di Bengala di appena 5 mesi. Di cognome fa “Jangalee Cats”, dall’allevamento amatoriale della sua proprietaria, Barbara Cardinali, casalinga 52enne di Guidonia.

Lily è nata il 5 giugno 2024

Ieri, domenica 17 novembre, Lily ha vinto il primo premio nello Speciale Bengala al “SuperCats Show”, la grande mostra tenutasi nel fine settimana presso la Nuova Fiera di Roma.

Si tratta dell’evento più importante in Italia nell’ambito del mondo felino e uno dei più importanti al mondo con i più importanti giudici internazionali selezionati dall’Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI).

In concorso gli esemplari più belli ed eleganti. Persiani, esotici, siberiani, kurial bobtail delle isole russe, kuril, abissini e mainecoon, ma anche seychellois, una nuova razza siamese bicolore, i nudi peterbold e i don sphinx, certosini, blu di russia, i norvegesi delle foreste e i turchi van.

E naturalmente i bengala, una razza che Barbara Cardinali alleva nella sua casa di via Alessandro Guidoni, nel Centro di Guidonia.

Nicklaus è nato il 24 giugno 2022 ed è il padre di Lily

Giza è nata l’8 maggio 2022 ed è la mamma di Lily

Lily è figlia di Nicklaus, il maschio riproduttore che vive in giardino, e Giza, la femmina che coabita con la famiglia di Barbara e con Ire, un’altra gatta Bengala che nel 2023 ha partecipato al “SuperCat Show”, raggiungendo una nomination.

Ire, nata il 14 maggio 2023, fa parte dell’allevamento amatoriale di Barbara Cardinali

Con la piccola Lily la proprietaria Barbara Cardinali ha coronato un sogno iniziato due anni fa dando vita al “Jangalee Cats Bengala”.

In realtà il suo amore per i felini è sbocciato all’età di vent’anni.

“Era il 1992 – ricorda la casalinga di Guidonia – entrai in un negozio per animali per acquistare mangime per i pesci e incontrai Gala, una gatta siamese bellissima.

La presi in braccio e fu amore a pelle, uscii dal negozio e la portai a casa imponendola a mia madre che aveva il terrore dei gatti”.

Dopo i siamesi Barbara ha accudito i persiani che le hanno fatto compagnia per 19 anni.

Sopra, Love e sotto Lucio, i fratelli di Lily il Bengala più bello d’Italia 2024

“Dopo la morte dell’ultimo siamese – rivela la casalinga – mio marito e le mie figlie mi hanno donato Giza, poi sono arrivati Ire, Jhon Snow e Nicklaus, il padre di Lily, Lucio e Love.

Sono gatti molto muscolosi, più simili ai cani come carattere, chiacchieroni e giocherelloni, a cui piace andare a spasso per la città.

Io li porto per Guidonia all’interno di un marsupio tenendoli al guinzaglio ma soltanto in zona riservate lontane da eventuali cani liberi.

Il premio di Lily è la prima vittoria e mi riempie d’orgoglio, soprattutto perché una cucciola di appena 5 mesi”.