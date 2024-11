TIVOLI – Daniele Viotti è il nuovo Presidente della Sezione Arbitri

Daniele Viotti guiderà la Sezione AIA di Tivoli per i prossimi quattro anni.

Il fischietto nato a Roma 38 anni fa, spinto e voluto da moltissimi associati, ha ottenuto un largo consenso, durante l’Assemblea Elettiva, presieduta da Gianluigi Tizzano, con Davide Magnanelli come vice presidente, Andrei Baciu in qualità di segretario e Fiore Ismail e Marco Filipponi come scrutatori, e con la presenza del Componente del CRA Lazio Antonio Santoro.

Nel 2002, appena quindicenne, Daniele Viotti entra per la prima volta nella Sezione AIA di Tivoli, per poi scalare rapidamente tutte le categorie ed approdare nel 2010 in Serie D.

Nel 2014 viene promosso nei professionisti, dirigendo le gare più delicate del campionato di Serie C, del campionato Primavera e con diverse presenze in Serie B come quarto ufficiale.

Inizia dunque la sua carriera dirigenziale nel 2020 come Vice Responsabile della Commissione Arbitri Interregionale, mentre l’anno successivo viene nominato Componente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, per poi ritornare in Sezione a supporto dei giovani arbitri.

Viotti succede a Francesco Gubinelli, al quale è andato un sentito ringraziamento da parte di tutti gli associati per aver guidato la Sezione AIA di Tivoli per due mandati consecutivi: otto anni di successi, allegria, crescita e amicizia.

Durante l’Assemblea Elettiva si sono succeduti gli interventi di Mauro Rinaldi, Domenico Ramicone, Sergio Coppetelli, Roberto Di Vincenzo e Simone Innocenzi, tutti rivolti all’unità associativa e al bene del gruppo.

Toccante il saluto del Presidente uscente Francesco Gubinelli: “C’è un tempo per tutto.

Abbiamo fatto molteplici cambiamenti in tutti questi anni, ci siamo divertiti tra raduni e tornei in giro per l’Italia, eventi tecnici ed associativi che ci hanno rafforzato.

A volte guardare le cose da una prospettiva diversa ci fa scoprire aneddoti che mai avremmo immaginato.

Auguro al nuovo Presidente di avere la forza per guidare il gruppo, di dimostrare amore e umiltà per questa nostra Sezione e per il bene di tutti”.

“Entravo in Sezione innamorato e dopo vent’anni sposo con tutto me stesso una Sezione che per storia e risultati è la più bella e gloriosa d’Italia – ha detto il neopresidente Viotti – Metterò la mia passione, la mia conoscenza tecnica ed il mio cuore a disposizione di tutti i miei colleghi, del gruppo e del ‘bollino blu’ che portiamo sul petto e che dobbiamo sempre più ricompattare e rinfoltire con nuovo entusiasmo.

Ringrazio Francesco Gubinelli per l’irripetibile presidenza e perché, con umiltà e spirito di appartenenza, mi ha fatto spazio per prendere per mano la nostra Sezione AIA di Tivoli”.

Numerose le nuove iniziative proposte da Viotti, segno inequivocabile di una fresca continuità: il nuovo corso arbitri, il progetto scambi intersezionali, il rinnovamento del materiale informatico, il potenziamento di social e sito internet, il vestiario associativo, le riunioni tecniche obbligatorie suddivise per gruppi, eventi ed attività ricreative.

Viotti ha concluso il suo intervento con una riflessione su come far crescere i ragazzi, difendere le loro passioni e dare sostegno e vicinanza tecnica e associativa: “Per crescere, una pianta ha bisogno dell’acqua ma per far sbocciare un fiore c’è bisogno del calore del sole”.