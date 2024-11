MORLUPO – “Fuori dal sistema”, Luigi De Magistris presenta il suo libro

Venerdì 22 novembre a Morlupo, alle ore 18, presso la Sala Sdoja, in Piazza Armando Diaz, Luigi De Magistris presenterà il suo libro “Fuori dal sistema”, pubblicato dalla casa editrice Piemme.

Un’opportunità per immergersi nella narrazione avvincente di una vita dedicata al bene comune, senza compromessi e sempre condotta in direzione ostinata e contraria.

Durante l’incontro, organizzato dall’Associazione Bottega d’Arte, con il patrocinio del Comune di Morlupo, Luigi De Magistris dialogherà con il giornalista e scrittore Italo Arcuri e con la divulgatrice culturale Marianna Mariotti.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere più da vicino il percorso di Luigi De Magistris, già magistrato e Sindaco di Napoli, e anche per analizzare il futuro del nostro Paese, oppresso non solo dal sistema criminale (che De Magistris ha combattuto da Pm) ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un’alternativa di sistema, appunto, culturale, in primis.