Dalle verifiche non è emerso alcun danno alle strutture.

Per questo domani, giovedì 21 novembre, a Palombara Sabina riaprono le scuole di ogni ordine e grado che ieri e oggi sono state chiuse a seguito della scossa di 2.5 Magnitudo Richter avvertita alle 14,08 dalla popolazione e rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Su ordine del sindaco Alessandro Palombi i tecnici comunali hanno verificato l’inesistenza di pericoli all’interno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado di proprietà, mentre le competenti strutture sovracomunali hanno effettuato le opportune verifiche tecniche di sicurezza presso l’Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. – I.P.S.S.E.O.A. di Palombara Sabina.

D’altronde, ieri l’evento sismico con epicentro rilevato a ridosso della via Maremmana Inferiore a circa un chilometro dal Borgo ha scatenato la paura tra i palombaresi.

Molti residenti si sono riversati in strada. Evacuati uffici pubblici e scuole, così come la palestra comunale “Roberto Stefoni”, dove erano in corso le prove scritte dei concorsi per l’assunzione di nuovi dipendenti comunali.

La scossa ha costretto l’Amministrazione a sospendere parte delle procedure concorsuali in via di svolgimento, per questo è stato modificato il calendario delle prove scritte non espletate ieri.

La prova scritta del bando di concorso pubblico per l’assunzione di 2 unità a tempo indeterminato con orario di lavoro part time 50% (18 ore) da inquadrare nell’area degli istruttori ex profilo professionale Agente di Polizia Locale si terrà il 29 novembre alle ore 9 presso la palestra comunale “Roberto Stefoni” in Piazzale dei Bersaglieri, a Palombara Sabina.

Nella stessa location lo stesso giorno, ma alle ore 10, si svolgeranno le prove scritte del bando di concorso pubblico per l’assunzione di 2 unità a tempo indeterminato e pieno (36 ore) da inquadrare nell’area nell’area degli istruttori.

IL NUOVO CALENDARIO PER LE PROVE ORALI E’ IL SEGUENTE:

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO PART TIME 50 % (18 ORE) DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVA ORALE 26 NOVEMBRE 2024 ORE 9.00 C/O CENTRO ANZIANI – EX CAVALLINO BIANCO Sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 77, Palombara Sabina;

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PROVA ORALE 27 NOVEMBRE 2024 ORE 09:00 C/O CENTRO ANZIANI – EX CAVALLINO BIANCO Sito in Via Giuseppe Garibaldi n.77, Palombara Sabina;

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) DA INQUADRARE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE EX PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE PROVA ORALE 29 NOVEMBRE 2024 ORE 11:00 C/O PALESTRA COMUNALE ROBERTO STEFONI Sita in Piazzale dei Bersaglieri, Palombara Sabina;

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO DI LAVORO PART TIME 50 % (18 ORE) DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI EX PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE PROVA ORALE 5 DICEMBRE 2024 ORE 09:00 C/O CENTRO ANZIANI – EX CAVALLINO BIANCO Sito in Via Giuseppe Garibaldi n.77, Palombara Sabina;

• BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVA ORALE 13 DICEMBRE 2024 ORE 09:00 C/O CENTRO ANZIANI – EX CAVALLINO BIANCO Sito in Via Giuseppe Garibaldi n.77, Palombara Sabina.