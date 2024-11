GUIDONIA – Attira i tordi col richiamo acustico e li impallina: denunciato

Per attirarli e impallinarli a distanza ravvicinata ha escogitato un sistema ingegnoso col telefonino. Ma abbattere gli uccelli utilizzando il richiamo acustico è vietato dalla normativa sulla caccia.

Per questo domenica 17 novembre a i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno denunciato un 56enne di Roma per la violazione della legge 157/92 sulla protezione della fauna.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, i militari insieme alle Guardie Venatorie Volontarie della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) erano impegnati nella campagna “Recall9”, un’attività di controllo e contrasto dei furbi che violano la normativa sulla caccia e in particolare sull’utilizzo di richiami acustici elettromagnetici, apparecchi che emettono un suono attrattivo per i volatili.

Durante il controllo in via della Selciatella, a Guidonia, i Forestali e le Guardie Venatorie hanno avvertito il suono di un richiamo acustico elettromagnetico proveniente da un terreno aperto in località Fosso del Cupo.

All’interno è stato sorpreso in flagranza il 56enne libero professionista romano col fucile caricato a pallettoni e nel cestello uno Strillozzo, una specie di fauna volatile non cacciabile.

I militari hanno poi notato che l’uomo utilizzava un richiamo acustico in modalità “Tordo bottaccio” attraverso il proprio telefonino sintonizzato su un canale youtube specializzato.

Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura di Tivoli e il sequestro di un fucile Beretta calibro 12, di 56 munizioni e dello strillozzo appena cacciato abusivamente.