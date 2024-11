TIVOLI – Daniele Virgili, il vigile investito parla via radio ai colleghi: “Non mollo”

I messaggi di affetto e vicinanza gli sono arrivati dai Gruppi di tutta Roma. Dal Prenestino al Centro Storico, passando per il Tuscolano, Nomentano, Parioli e Tiburtino, il suo Gruppo, quello in cui da appena due mesi aveva iniziato il lavoro della sua vita.

Daniele Virgili, il 25enne di Casal Bellini agente della Polizia di Roma Capitale

Così ieri mattina, giovedì 21 novembre Daniele Virgili è stato messo in collegamento con le pattuglie in servizio tramite la Centrale operativa “Lupa” della Polizia di Roma Capitale per salutare i colleghi dall’ospedale San Camillo.

Uscito da pochi giorni dalla Terapia Intensiva dopo l’amputazione di una gamba, ha espresso la sua gratitudine il 25enne di Casal Bellini che nella serata di mercoledì 6 novembre è stato travolto insieme due colleghe sulla Tiburtina da Francesco C., un 47enne brigadiere dei carabinieri ubriaco alla guida dell’auto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Centrale operativa “Lupa” della Polizia di Roma Capitale collegata con Daniele Virgili

“Volevo farvi un grande ringraziamento a tutti – ha detto Daniele Virgili in collegamento radio – volevo farvi sapere che giorno dopo giorno tengo sempre duro, sempre forte, non mollo mai. Non vedo l’ora di tornare e ringraziare dal primo all’ultimo per ogni cosa: onoro sempre la divisa e vi voglio un grandissimo bene.

Un abbraccio a tutti e buon servizio anche se so che non si dice, però è doveroso dirvelo.

Vi voglio bene”.

E i colleghi a turno: “È un onore essere tuoi colleghi”, “Siamo tutti con te”, “Ti aspettiamo”.