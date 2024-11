TIVOLI – Tribunale, vigilanza armata h24 raddoppiata

Cambia la gestione del Servizio di vigilanza armata al Tribunale di Tivoli.

Da lunedì 2 dicembre il Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi e la Procura della Repubblica di via Antonio Del Re saranno sorvegliate h24 dalle Guardie Giurate della Rangers S.r.l., società del Gruppo Battistolli.

Nel turno di mattina sarà inoltre raddoppiata la presenza del personale di vigilanza in tutti i siti del Palazzo di Giustizia, 6 addetti in Tribunale e 5 addetti in Procura distribuiti sulle 24 ore.

Raddoppiata la vigilanza anche presso il Giudice di Pace di viale Trieste con 3 Guardie Giurate dalle 6 alle ore 20.