GUIDONIA – Auto in fiamme davanti al Centro cinofilo, paura in via Formello

Il fumo nero era visibile in tutti i Comuni della zona. A sprigionarlo è stata un’auto andata in fiamme in via Formello, la strada che collega Guidonia a Santa Lucia di Fonte Nuova.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Formello, a Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 16,45 all’altezza di un Centro cinofilo, dove una vettura diretta verso la via Palombarese ha preso improvvisamente fuoco finendo per essere carbonizzata.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, successivamente anche i volontari della Protezione Civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Pare che all’arrivo dei soccorritori non fosse presente il conducente