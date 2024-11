TIVOLI – Christian Salierno, l’ultimo saluto all’allenatore di rugby

“Dopo aver volato … non sarai mai più coi piedi a terra”.

E’ la frase dedicata dalla Tivoli Rugby a Christian Alberto Salierno, il 33enne preparatore atletico e allenatore di Rugby originario di Benevento e residente a Tivoli che ha perso la vita mercoledì sera 20 novembre in via di Campolimpido in sella allo scooter a tre ruote Piaggio MP3 530 scontrandosi con un mini-bus Citroen (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 11 la salma di Christian partirà dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove è stata sottoposta all’autopsia, in direzione della sua amata città di Benevento.

Ma alle ore 12 farà tappa nella città che lo aveva adottato e in cui abitava con la moglie: il feretro sarà trasportato presso il campo della Tivoli Rugby alla Città dello Sport di via Empolitana per un ultimo saluto allo sportivo rimasto nel cuore di tanti tiburtini.