Fiamme nella notte, distrutti 16 auto e un furgone

Per domare le fiamme sono state necessarie tre ore di lavoro.

All’alba di oggi, giovedì 28 novembre, un incendio ha distrutto 16 autovetture ed un furgone all’interno del parcheggio Italfer in Via Vito Giuseppe Galati 101, a Colli Aniene.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco, il rogo è divampato verso le ore 4.30 e sul posto sono intervenuti cinque squadre di pompieri – 10A, AB10,3A,AB12 – e il Carro Autoprotettori che hanno terminato l’intervento alle 7,30 di stamattina.

Al momento non si conosce la natura del rogo: la Polizia Scientifica sta effettuando i rilievi per scoprire l’origine. Non ci sono stati feriti.