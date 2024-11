GUIDONIA – Inseguimento contromano sulla Tiburtina, rom 16enne sperona un’auto e si ribalta

Se non c’è scappato il morto è soltanto un caso.

Per sfuggire alla cattura ha lanciato l’auto a tutto gas sulla Tiburtina, effettuando una serie di sorpassi azzardati contromano fino a speronare un’altra vettura contro un lampione e ribaltarsi.

La Lancia Ypsilon condotta dal 16enne rom ribaltata dopo lo speronamento

Il protagonista dell’ennesima scena da Far West metropolitano è S. M. H., un 16enne di origine serba del campo rom abusivo dell’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 novembre, il ragazzo è uscito illeso da un drammatico incidente stradale in cui è rimasto ferito un 26enne italiano ricoverato all’ospedale.

La Peugeot 107 speronata ha terminato la corsa fuori strada contro un palo della pubblica illuminazione

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 22,15 al chilometro 16,500 della Tiburtina, all’altezza dell’intersezione con via Parini, nel centro abitato di Setteville di Guidonia.

Il 16enne viaggiava sulla Tiburtina in direzione Tivoli al volante di una Lancia Ypsilon intestata a “Car Sharing Roma”, il sistema di noleggio di Roma Capitale attraverso lo smartphone.

Pare che il ragazzo fosse da solo in auto, ma che davanti a quella condotta dal 16enne procedesse nella stessa direzione un’altra Lancia Ypsilon dello stesso colore e anch’essa intestata a “Car Sharing Roma”.

Le due vetture erano già state attenzionate dagli agenti del commissariato Sant’Ippolito che le stavano pedinando a bordo di un’auto civetta nell’ambito di un servizio notturno finalizzato al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento e ai danni delle attività commerciali.

Probabilmente i conducenti delle due auto noleggiate si sono resi conto di avere i poliziotti alle calcagna, per questo hanno deciso di fuggire a folle velocità sulla Tiburtina.

Durante l’inseguimento le due Lancia hanno effettuato sorpassi azzardati invadendo l’opposta corsia di marcia. Giunte all’altezza del centro abitato di Setteville di Guidonia, pare che la prima Lancia sia riuscita a superare 4 o 5 auto, mentre nell’effettuare la stessa manovra contromano il 16enne ha trovato la Tiburtina sbarrata da un mezzo pesante che viaggiava in direzione Roma.

A quel punto, per evitare il tragico impatto, il minorenne ha sterzato al fine di rientrare nella sua carreggiata dove procedeva una Peugeot 107 condotta da un 26enne italiano residente a Setteville di Guidonia.

La Lancia ha urtato la Peugeot nella parte posteriore sinistra, facendola carambolare fuori strada contro un palo della pubblica illuminazione.

La Lancia ha terminato la corsa ribaltandosi, ma nell’impatto il 16enne è uscito miracolosamente illeso.

Il 26enne è stato immediatamente soccorso dai poliziotti in borghese e dagli automobilisti in transito, quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice giallo.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia Stradale del distaccamento di Tivoli per i rilievi: i poliziotti hanno restituito la Peugeot ai familiari del 26enne, mentre la Lancia è stata presa in carico dal deposito giudiziario per essere riconsegnata alla società di noleggio.

Sul luogo dell’incidente dal campo rom dell’Albuccione è sopraggiunta anche la madre del 16enne: alla 47enne è stata applicata una sanzione di 5.100 euro perché il figlio minorenne guidava senza patente, mentre nei confronti del ragazzo non sono state adottate misure come previsto dalla legge.

Gli agenti proseguono gli accertamenti per verificare se la Lancia Ypsilon fosse o meno di provenienza furtiva.