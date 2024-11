MONTEROTONDO - Tassa di soggiorno, aumenti fino all’80% per i turisti

Dal primo gennaio 2025 pernottare a Monterotondo costerà di più ai turisti.

Lo stabilisce la delibera numero 296 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata dalla giunta comunale martedì 26 novembre.

Con l’atto l’amministrazione Varone ha approvato le nuove tariffe in vigore dal primo gennaio 2025 relative all’imposta di soggiorno, una tassa istituita dal Consiglio comunale di Monterotondo l’8 ottobre 2013 e dovuta da ogni turista per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Si tratta di soldi riversati dagli albergatori nelle casse dell’Ente e destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L’imposta è graduata e commisurata in relazione alla tipologia di struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, in rapporto alla classificazione articolata in “stelle”, “chiavi” e “spighe” che evidenziano le caratteristiche qualitative e i servizi offerti dalle strutture.

Dalla delibera numero 296 emergono aumenti dell’imposta fino all’80% rispetto alle tariffe attualmente in vigore, motivati dalla giunta Varone “per poter far fronte all’aumento dei costi che il Comune si trova a sostenere nello svolgimento delle attività” di promozione turistica, di miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali.

STRUTTURE ALBERGHIERE

TARIFFE DAL 2025 TARIFFE ATTUALI

5 Stelle € 2,50 € 2,00

4 Stelle € 2,20 € 1,20

3 Stelle. € 1,80 € 1,00

2 Stelle € 1,60 € 1,00

1 Stella € 1,50 € 1,00

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

TARIFFE DAL 2025 TARIFFE ATTUALI

B&B € 1,80 € 1,00

Affittacamere € 1,50 € 1,00

Residence € 1,80 € 1,00

Agriturismo € 1,50 € 1,00

Campeggi € 1,00 € 0,50

Altre strutture € 1,50 € 1,00