Borse, presine, grembiulini e copri-forno. Sono soltanto alcuni dei lavori artigianali esposti dalle partecipanti al Laboratorio dell’Associazione di Promozione Sociale Centro polivalente anziani di Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

Una parte del Mercatino allestito al Centro Anziani di via Radiciotti a Campolimpido

Oggi pomeriggio, sabato 30 novembre, nei locali di via Radiciotti è andato in scena il primo Mercatino Solidale, iniziativa finalizzata a devolvere gli incassi della vendita dei lavori artigianali per la riqualificazione del Centro, in particolare per realizzare un bagno per le signore che finora hanno dovuto sempre condividere la toilette con gli uomini.

Le protagoniste del Mercatino Solidale del Centro Anziani di Campolimpido

Protagoniste del Mercatino sono Daniela Risi, Anna Mozzetta, Luciana Mozzetta, Luciana Caferri, Rina Imperi e Maria Cerroni, partecipanti al Laboratorio di Artigianato per Donne da maggio scorso, quando è stata eletta la prima Presidentessa donna di Campolimpido, Mariadele Rossi, 69 anni, ex Tesoriera nel precedente biennio con Bruno Mangiavacchi presidente.

Mariadele Rossi è la prima Presidentessa del Centro Anziani di Campolimpido

“Il Centro anziani di Campolimpido era sempre frequentato da uomini che giocavano a carte – spiega Mariadele Rossi, ex impiegata dell’Agenzia delle Entrate – Ho pensato che il Laboratorio potesse essere un banco di prova per coinvolgere anche le donne e creare uno spazio dedicato a loro.

La risposta è stata entusiasmante e a costo zero per il Centro: alcune hanno portato da casa filo, aghi, lampo, altre la macchina per cucire e tutte insieme hanno realizzato i lavori artigianali in mostra. L’idea è quella di utilizzare il ricavato delle vendite in parte per realizzare un bagno per le donne e in parte per una donazione ad un centro per la ricerca dell’Alzheimer, malattia tipica della terza età.

Ora speriamo di ampliare il numero delle partecipanti al Laboratorio per organizzare altri Mercatini e Mostre in futuro”.

Il Mercatino Solidale di oggi è soltanto una delle iniziative che segnano il nuovo corso del Centro polivalente anziani di Campolimpido guidato dalla Presidentessa Mariadele Rossi.

Gli attori della Compagnia teatrale “Camminiamo Insieme” nota per gli spettacoli in dialetto tiburtino

Oggi pomeriggio alle 17 al Centro di via Radiciotti è tornata ad esibirsi anche la Compagnia teatrale “Camminiamo Insieme”, un gruppo di anziani amanti della recitazione nel dialetto di Tivoli costituito nel 2011, per i primi tre anni diretto da Fabrizio Romagnoli e successivamente da Maria Cerroni.

La Compagnia ha messo in scena “Lu Mare”, uno spettacolo di poesia e commedia in dialetto tiburtino scritto e diretto dalla stessa Maria Cerroni, interpretato per la prima volta nel 2021 che il 15 dicembre sarà sul palcoscenico della parrocchia Madonna della Fiducia all’interno del complesso “Rosmini” di Tivoli.

I protagonisti sono Anna Maria Ripi, Pietro Paglia, Maria Cerroni, Marisa Paglia, Fabrizio Coresi, Gianna Palma, Anna Maria Bottani, Mirella Panci e Arcangelo Imperi. Costumista la Presidentessa Mariadele Rossi, suggeritrice Rina Ortenzi.

Il Comitato di gestione del Centro Anziani di Campolimpido

Ma non è finita.

Oltre alle gite culturali, alle serate danzanti con musica dal vivo e alla ginnastica posturale, il nuovo corso del Centro è segnato anche da nuove attività come il ritorno dopo tanti anni della scuola di ballo, corsi di yoga, gioco di burraco, incontri di psico-terapia culturale di gruppo per 4 volte al mese.

Prossimo obiettivo, il corso di computer per gli anziani di Campolimpido.