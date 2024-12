Memorial Gabriele Sandri, una targa al papà Giorgio e al fratello Cristiano

Organizzato dal XIV Municipio di Roma con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, si è svolto oggi il Memorial Gabriele Sandri.

Sui campi del Centro Sportivo Ivo Di Marco era presente la famiglia del giovane tifoso della Lazio tragicamente scomparso nel 2007, per onorare il suo ricordo sono accorsi tantissimi amici e numerosi rappresentanti delle istituzioni.

Tra questi Marco Bertucci di Guidonia, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, e Valentina Torresi, Vicepresidente della Commissione Sport e Cultura del XIV Municipio, assessore alle Finanze del Comune di Guidonia Montecelio, e tra i principali promotori dell’evento.

I due hanno consegnato una targa a Giorgio e Cristiano Sandri, padre e fratello di Gabriele.

“Essere qui oggi è importante: un momento emozionante nei confronti di un ragazzo che non sarà mai dimenticato. La presenza di tanti amici e tanti cittadini conferma che il ricordo di Gabriele è ancora forte nei cuori di tutti: una memoria che è compito anche e soprattutto delle istituzioni mantenere viva per sempre.

Per Gabriele, certamente, per la sua splendida famiglia e per tutti quelli che oggi hanno inondato di amore, un amore forte e invincibile, questo campo di calcio, colorandolo di biancoceleste”, queste le parole di Bertucci e Torresi.