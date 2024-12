Giovedì 28 novembre, nell’Area Forum del JOB Orienta alla Fiera di Verona, si è svolta la premiazione di “Storie di alternanza e competenze”.

Per la categoria licei il secondo premio di 1.500 euro è stato assegnato all’Istituto d’Istruzione Superiore Via Roma 298 di Guidonia per “Startupper tra i banchi di scuola”.

Giunto alla VII edizione, “Storie di alternanza e competenze” è promosso dalle Camere di commercio e da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati dagli studenti degli Istituti superiori italiani nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato con la collaborazione dei tutor scolastici e aziendali.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 3.500 studenti provenienti da 261 scuole italiane che hanno presentato 385 progetti, ciascuno dei quali raccontato da un video di 5 minuti su tematiche della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DEL PROGETTO).

L’evento finale è stato curato da Skuola.net e ha previsto interventi di rappresentanti dell’Unioncamere, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Associazione nazionale Presidi, della Rete ITS Academy, della Rete iM2A, della Rete RENISA, della Rete TAM, della Rete RENAIA, di Federmeccanica, di Federalberghi e di Fipe.

Il premio per l’Istituto d’Istruzione Superiore Via Roma 298 di Guidonia è stato conferito agli studenti della classe terza B e a quattro studenti della quarta E dell’anno scolastico 2023-2024, tutti dell’indirizzo scientifico.

Questa la motivazione della giuria:

“Un progetto di PCTO che ha trasformato le aule in veri e propri laboratori di innovazione per fornire agli studenti la possibilità di trasformare le proprie idee in realtà seguendo un percorso strutturato che li ha portati a sviluppare competenze imprenditoriali e a partecipare a contest regionali e nazionali”.

“Startupper tra i banchi di scuola” è un percorso formativo della Startupper School Academy, un’iniziativa della Regione Lazio condotta da Lazio Innova tramite la rete Spazio attivo e i FabLab regionali, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale nelle scuole secondarie superiori.

“Startupper tra i banchi di scuola” è parte integrante del percorso didattico che ha avuto come volano la mostra “CUB3S”, allestita nello spazio espositivo dell’istituto “Per ArtEM” (CLICCA E GUARDA LA MOSTRA CUB3S).

Un percorso avviato nel 2016 da Roberto Ianigro, Docente di Disegno e Storia dell’arte, Tutor scolastico di un progetto visionario che ha appassionato i ragazzi e che giovedì a Verona ha ritirato il premio insieme a Filippo Puglia, Edoardo Maggiani e Lorenzo Paolozzi, tutti della quarta B (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DEL TUTOR ROBERTO IANIGRO).

Lo studente Edoardo Maggiani, 17 anni, è stato anche intervistato dal programma “Wannabe. Il futuro che vorrei” di Rai Radio 1 (CLICCA E ASCOLTA L’INTERVISTA DI EDOARDO MAGGIANI).

Presenti alla premiazione anche Stefano Gigli, responsabile regionale della rete dei laboratori dei FabLab di Lazio Innova, Valentina Diana, referente per Roma del programma Startupper School Academy di Lazio Innova, e Monia Montana, responsabile regionale del programma Startupper School Academy di Lazio Innova.

La collaborazione tra il Liceo “Ettore Majorana” di Guidonia e Lazio Innova è partita dall’incontro avvenuto in occasione del Maker Faire (Roma, ottobre 2023) nel quale è emersa la possibilità di far evolvere i progetti già realizzati dagli studenti in concrete applicazioni imprenditoriali.

Partecipando alle attività formative presso lo Spazio attivo Casilina sotto la guida del tutor scolastico Roberto Ianigro e dei tutor aziendali Monia Montana, Valentina Diana e Stefano Gigli, gli alunni coinvolti hanno acquisito le competenze necessarie per trasformare gli esiti delle sperimentazioni scolastiche in progetti di sturtup che sono poi stati presentati e testati in differenti manifestazioni.

Dal Romics (Roma, Aprile 2024), al Campionato di Imprenditorialità (Parma, Maggio 2024), dal Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica (Valdobbiadene, Settembre 2024), al Maker Faire (Roma, Ottobre 2024), fino al XXXVIII Convegno nazionale incontri con la matematica (Castel San Pietro Terme, Novembre 2024).

A giugno scorso il progetto del Liceo di Guidonia si era già imposto al contest della “Startupper School Academy” organizzato da Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova per promuovere i giovani talenti e sostenere l’imprenditorialità negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio: in quel caso “Startupper tra i banchi di scuola” si era classificato al primo posto per la categoria “Presenta l’idea” e al secondo per la categoria “Prototipa l’idea”.