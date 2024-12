Il suo nickname è “The Truck”, ‘il camion’, un mezzo pesante che non lascia scampo.

Così ieri sera, domenica primo dicembre, Matteo Gubinelli ha confermato sua fama vincendo alla seconda ripresa per ko il titolo Internazionale dei Supermedi della Universal Boxing Organization (Ubo) contro Omar Faruk.

Matteo Gubinelli viene dichiarato vincitore del titolo International Ubo

Al Palazzetto dello Sport di Passo Corese il 28enne pugile di Marcellina ha messo al tappeto l’avversario con un preciso gancio sinistro alla tempia, entusiasmando il pubblico presente al “Boxe Day”, manifestazione patrocinata dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal Comune di Fara Sabina.

Matteo Gubinelli festeggiato da compagni di palestra e amici dopo la vittoria

Quella di ieri sera per Gubinelli, atleta della “Accademia Pugilistica Roma Est” di Guidonia, è la sesta vittoria per knock out nella sua carriera da professionista: un ruolino niente male, a giudicare dal fatto che su dieci incontri ha vinto 9 volte perdendo una sola sfida.

Nato il 29 agosto del 1996, Matteo Gubinelli vive a Marcellina dove lavora presso l’omonima azienda di famiglia “Forni Gubinelli” con sedi anche a Tivoli e Villanova, è laureato in Scienze Motorie ed è anche istruttore di pugilato in una palestra del paese.

Ha scoperto la nobile arte all’età di 16 anni, dopo aver praticato il nuoto per 13 a livello agonistico partecipando anche ai Campionati italiani.

Matteo Gubinelli insieme a Simone Autorino, coach della “Accademia Pugilistica Roma Est”

A scoprirne il talento è stato Simone Autorino, il coach della “Accademia Pugilistica Roma Est” di Guidonia.

“Felicissimo per questa vittoria – commenta il maestro di pugilato – è solo l’inizio di una carriera per un ragazzo nato e cresciuto con me.

Vai campione, ti voglio bene”.