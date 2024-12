GUIDONIA – Una palestra per la scuola “Leonardo da Vinci”, l’impegno del Ministro

Stamane, martedì 3 dicembre, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha incontrato l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio per affrontare i temi legati al possibile sviluppo delle infrastrutture sportive locali.

Il Ministro Andrea Abodi insieme al sindaco Mauro Lombardo e all’assessora Cristina Rossi

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, è stato un momento di confronto costruttivo che ha consentito di definire due importanti progetti per i quali il Ministro si impegnerà, in collaborazioni con altre istituzioni, nelle prossime settimane, affinché si possa migliorare significativamente l’offerta sportiva della Città.

Il sindaco Mauro Lombardo mostra al Ministro Abodi il progetto per un impianto alla scuola “Da Vinci”

“La scuola “Leonardo da Vinci”, l’unica della Città ancora priva di una palestra, grazie a questi fondi, sarà finalmente dotata di uno spazio adeguato, moderno e funzionale per consentire agli studenti di praticare attività sportive – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo –. Il Ministro Abodi, che ringrazio per la sua disponibilità e il concreto sostegno, ha, inoltre, garantito il suo impegno nel sostenere un progetto di recupero per lo skatepark di Colle Fiorito.

Alcune immagini del sopralluogo allo SkatePark di Colle Fiorito

Questo impianto, che avrebbe dovuto rappresentare un’eccellenza sportiva, è diventato un simbolo della cattiva amministrazione del passato a causa di errori progettuali che hanno reso inutili i fondi pubblici spesi negli anni in questo sito.

Con l’intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani, potremo finalmente recuperarlo, renderlo funzionale e metterlo, finalmente, a disposizione della comunità”.

La visita del Ministro Abodi allo stadio comunale di Guidonia

Durante la visita, il Ministro Abodi è stato accompagnato dal Sindaco Lombardo e da numerosi assessori e consiglieri comunali e regionali in una visita alla scuola “Leonardo da Vinci”, allo Stadio comunale e allo skatepark di Colle Fiorito.

“Ringrazio il Ministro Abodi per l’attenzione e il concreto supporto dimostrato verso la nostra città – dichiara l’Assessore allo Sport Cristina Rossi – Questi interventi rappresentano un passo avanti decisivo nella valorizzazione delle nostre infrastrutture sportive, offrendo ai cittadini, soprattutto ai più giovani, nuove opportunità di crescita, aggregazione e inclusione attraverso la pratica sportiva.

Questa visita è stata un’importante occasione per consolidare il dialogo tra il Comune di Guidonia Montecelio e il Ministro per lo Sport, ponendo le basi per future iniziative volte a promuovere il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio”.