Fiamme, fumo, panico. Un appartamento distrutto dal fuoco e altri tre dichiarati inagibili.

E’ stata una serata drammatica quella di sabato 25 ottobre per 12 persone residenti in via Empolitana, a Tivoli, e ospitate in albergo dai Servizi sociali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

E’ trascorso un mese e mezzo, ma da allora una famiglia – marito, moglie e due figlie di 18 e 23 anni – vive ancora in albergo dove trascorrerà il Natale e dove potrà restare fino a gennaio 2025.

Per far fronte alle spese dell’affitto di un altro appartamento in attesa di poter rendere agibile la propria abitazione è partita una gara di solidarietà da parte di un gruppo di artisti dell’hinterland tiburtino.

Il Teatro comunale “Dario Vìttori” a Montecelio

E’ l’obiettivo dei due concerti di beneficenza che si terranno domani sera, venerdì 6 dicembre, alle ore 20,45 e sabato sera 7 dicembre allo stesso orario presso il Teatro comunale “Dario Vìttori” di via del Pozzo, a Montecelio.

“La Combriccola del Gatto” di Tivoli, cover band di Vasco

Domani sul palco sale “La Combriccola del Gatto” di Tivoli, la cover band di Vasco guidata dal frontman Emanuele De Santis (Voce) e composta da Francesco La Grotta (Tastiere), Fabrizio Poggi (Batteria), Andrea Romanzi (Basso), Edoardo Pascucci (Chitarra), Massimiliano De Santis (Sax, percussioni e cori) e Aldo De Santis (Trombone).

Sabato sera sarà la volta di tre cover insieme.

Luca Giubilei di Guidonia interpreta i “Negramaro”

Riccardo Lavista di Marco Simone di Guidonia, in arte “Rik Zero l’Imperfetto” cover di Renato Zero

Stefano De Filippo di Villalba di Guidonia in arte “Teto” cover di Ultimo

Sul palco del Teatro Vìttori si alterneranno Luca Giubilei di Guidonia interprete dei “Negramaro”, Riccardo Lavista di Marco Simone di Guidonia, in arte “Rik Zero l’Imperfetto” cover di Renato Zero, e Stefano De Filippo di Villalba di Guidonia in arte “Teto” cover di Ultimo.

Il Teatro “Dario Vìttori” ha 100 posti disponibili, la donazione minima è di 10 euro a persona: l’obiettivo è raccogliere fondi per la famiglia rimasta senza casa.