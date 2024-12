TIVOLI – Viabilità, asfaltate 102 strade cittadine

Nella nota si evidenzia che grazie ad intese ed accordi intrapresi, sono state asfaltate, o sono in procinto di esserlo, le seguenti sedi stradali:

Nella nota si evidenzia che grazie ad intese ed accordi intrapresi, sono state asfaltate, o sono in procinto di esserlo, le seguenti sedi stradali:

Stamane, giovedì 5 dicembre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi in un comunicato stampa ha annunciato il costante coordinamento e controllo del territorio effettuato dal Settore Lavori Pubblici, che ha guidato gli Enti fornitori(Acea; Enel; Italgas; Tim/Fibercop; Astral ed altri) nel capillare rifacimento delle pavimentazioni stradali, oltre agli interventi di diretta competenza del settore diretto da Tullio Lucci.

Sono i numeri del maxi intervento di asfaltatura e di messa in sicurezza delle strade comunali a Tivoli.

TIVOLI TERME

Via Cesare Augusto

Via Don Minzoni

Via dei Martiri Tiburtini

Via Tiburtina

Via Marcantonio Nicodemi

Piazza Catullo

Via Tommaso Neri

Via Guido Baccelli

Via Archigene

Via Bacci

Via Celio Aureliano

Via Ada Negri

Via Paolo D’Egina

Via dell’Aeronautica

Via Pio IX

Via Lago Colonnelle

Via Pericle Pozzilli

Via Lago della Regina

Via degli Arcadi Sibillini

Via Sibilla Albunea

Via Dante Alighieri (da Via Elsa Morante fino all’incrocio via Monti-via Angiolieri)

Viale Dante (da Via Monti a Via Cappello)

Via Ugo Foscolo.

Via Giovanni Pascoli.

Via Giosuè Carducci.

Via Giuseppe Parini.

Via Alessandro Manzoni.

Via Vittorio Alfieri.

Via Vincenzo Monti (da via Leopardi fino a Via Cecco Angiolieri).

Via Natale Allegri.

Via Cecco Angiolieri.

Via Grazia Deledda.

Via Francesco Petrarca.

Via Ludovico Ariosto.

Via Evaristo Petrocchi.

Via Giuseppe Gioacchino Belli.

Via Trilussa.

Via Giovanni Verga.

Strada dei Laghi.

Via Cesare Pavese.

Via Pirandello.