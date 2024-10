TIVOLI – Corto circuito, una casa distrutta e tre evacuate: dramma in via Empoltana

Fiamme, fumo, panico. Un appartamento distrutto dal fuoco e altri tre dichiarati inagibili.

E’ stata una serata drammatica quella di ieri, sabato 25 ottobre, per 4 famiglie residenti in via Empolitana, a Tivoli. Il bilancio è di 12 persone ospitate in albergo dai Servizi sociali del comune di Tivoli, nessuna delle quali ferita o intossicata, mentre una neonata di un mese è stata ricoverata insieme alla mamma a scopo precauzionale presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, l’incubo è iniziato poco dopo le 19,30 al civico 215 di via Empolitana, all’altezza del cimitero comunale e a ridosso dell’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti e dell’area di servizio “Q8”.

Stando ai primi rilievi dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito in un appartamento all’interno del quale erano presenti adulti, anziani e bambini. Ad alimentare le fiamme è stata la presenza di una legnaia a ridosso dell’abitazione che ha reso ancor pià devastante l’incendio, tanto da essere visibile da altre zone della città.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana, volontari della Protezione civile, pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e gazzelle dei carabinieri.

I soccorritori hanno messo in sicurezza i residenti affidandoli agli operatori dei Servizi Sociali comunali che li hanno a loro volta ospitato in un albergo della zona. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune prima di domare il rogo e al termine delle operazioni hanno dichiarato inagibili 4 appartamenti.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incedio, ma stando ai primi rilievi si escluderebbe il dolo.