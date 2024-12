GUIDONIA – L’ingegnere vince il “Colosseum” di Body Building

Nella vita fa l’ingegnere, ma al benessere e all’aspetto fisico ci tiene. E si vede.

Così sabato 30 novembre il 27enne romano Renzo Diotallevi ha conquistato il primo posto al “Colosseum”, il Campionato Italiano Invernale organizzato dalla IFBB-Fit Italy presso l’Hotel Principe di Pomezia.

Renzo Diotallevi, 27 anni, primo nella Categoria Man Classic Beginners

Al suo esordio in una competizione, l’atleta preparato dal Coach Enrico Vasari ha vinto nella Categoria Man Classic Beginners, coronando un sogno iniziato 6 anni fa iniziando ad allenarsi presso la palestra “Nuova Cagis” di Villalba di Guidonia.

Lucia Georgiana Vacarus, 37 anni, quinta nella Categoria Bikini Beginners

Sabato al Campionato Italiano Invernale ha esordito nella sua prima gara anche Lucia Georgiana Vacarus, 37enne di Villalba di Guidonia, classificandosi quinta nella Categoria Bikini Beginners.

Lucia pratica body building da un anno e mezzo, anche lei allieva del Coach Enrico Vasari, preparatore di livello nazionale e internazionale, che conferma il suo talento nell’individuare atleti esordienti fino a condurli ad affermarsi sul palco più importante di Italia.

La Campionessa Italiana IFBB Elisa Arcara ha invece curato il Posing di Lucia, ossia il modo di presentarsi sul palco con eleganza, evidenziando le proporzioni armoniose del corpo dell’atleta, un aspetto che – oltre alla preparazione atletica – è parte integrante della preparazione alla gara.

“Qualche anno fa – racconta Lucia Georgiana Vacarus – ero entrata per la prima volta in palestra, ma sono rimasta per pochissimo tempo.

Sono ritornata ad agosto 2023 e ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere il mio coach Enrico Vasari che ha creduto in me e mi ha sempre motivata: dove sono arrivata adesso è merito suo!

Un grazie anche ad Elisa Arcara che mi ha insegnato il posing e ha avuto pazienza con me: sembra di essere in una famiglia meravigliosa”.