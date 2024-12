FARA IN SABINA – Natale tra mercatini, visite guidate e concerti

Un borgo che sembra nato da un racconto, raccolto in cima a Colle Buzio tra testimonianze del passato e scorci che incantano.

Stiamo parlando di Fara in Sabina, il borgo del belvedere, che durante il mese di dicembre si trasforma in un luogo ancora più magico.

Proprio durante questo periodo, infatti, il Comune di Fara in Sabina – grazie alla Pro Loco cittadina e diverse realtà del territorio – regala alla città un calendario di eventi natalizi, concerti, eccellenze gastronomiche, laboratori didattici e tanto altro.

Quindi, per chi sta cercando ispirazione tra nuove esperienze e atmosfera natalizia, ecco cinque idee per godersi appieno la stagione più gioiosa dell’anno tra le meraviglie di Fara in Sabina:

Laboratorio archeologico al Museo: Il Museo Civico Archeologico della Sabina Tiberina propone una peculiare attività didattica pensata per i bambini dai 6 ai 10 anni. Si tratta del “Laboratorio di scavo simulato”, previsto per domani, sabato 7 dicembre, alle ore 15:30. L’appuntamento è in piazza del Duomo a Fara in Sabina, presso il Palazzo Brancaleoni (sede del museo), dove i piccoli partecipanti potranno prima conoscere e ammirare i tesori conservati nelle sale museali e successivamente si potranno trasformare in piccoli archeologi andando alla ricerca di antichi reperti. Dopo la visita guidata, infatti, i bambini avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio che permetterà loro di riportare alla luce diversi reperti archeologici, nonché “scavare” e fare delle scoperte loro stessi. Un’opportunità fantastica per imparare divertendosi, sviluppare la creatività e la curiosità verso il nostro prezioso patrimonio culturale. Per la partecipazione bisogna prenotare contattando l’ufficio turistico comunale, chiamando i numeri 0765 277321 (gio. ven. sab. dome e festivi) e 380 2838920 oppure scrivendo all’indirizzo mail visitafarainsabina@gmail.com. Il costo della partecipazione è 5 euro a persona.

Mercatini di Natale: l’Associazione dei commercianti di via XXIV maggio a Passo Corese organizza un evento ricco di sorprese dedicate a grandi e piccoli. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 8 dicembre , in via XXIV maggio, dove si terrà il mercatino di Natale tra numerose iniziative, animazione per bambini, mascotte, bancarelle dell’artigianato, stand gastronomici, negozi aperti con offerte e novità e uno spazio addobbato dove fare la foto con Babbo Natale.

Polentata con Babbo Natale: la Pro Loco di Fara in Sabina, con il patrocinio del 500 Club Italia (coordinamento di Rieti), organizza una giornata piena di emozioni e divertimento. L'appuntamento è previsto per domenica 15 dicembre , nella frazione comunale di Prime Case, a partire dalle ore 11:00. In programma ci sono tante allegre iniziative per tutte le età e per tutti i gusti tra mercatini di Natale, pranzo con polenta, spuntature e salsiccia, castagne e vin brulè, esibizioni del Vespa Club Fara in Sabina e del gruppo Folk Città di Cures, spettacolo a cura della compagnia Birignao, ma anche musica degli zampognari, visite guidate al Museo Civico Archeologico della Sabina Tiberina e tanto altro. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 334 8627447 e 333 9743699.

Tra concerti e allegre manifestazioni il territorio offre anche esperienze volte alla scoperta delle bellezze naturali, delle eccellenze enogastronomiche e della millenaria vocazione della Sabina: l'olivicoltura. L'azienda Olio Petrucci – Sabina DOP ne è un esempio. In via Lucio Tuccio 36, a Corese Terra (frazione di Fara in Sabina), si trova infatti un angolo di pace, tradizione e qualità: un'azienda che, fin dal 1600, è una realtà a gestione familiare. Qui – durante tutti i mesi dell'anno – si possono vivere esperienze autentiche ed emozionanti tra cui visite guidate al frantoio, accompagnate da degustazioni dei migliori oli extra vergine d'oliva prodotti nella zona. Un'opportunità imperdibile per scoprire il processo di produzione dell'olio e per assaporare la qualità dei prodotti direttamente da chi li realizza con passione e cura. Durante il tour, infatti, i visitatori hanno la preziosa possibilità di esplorare le diverse fasi della produzione dell'olio. Al termine della visita è poi possibile partecipare a una degustazione guidata, durante la quale esperti assaggiatori guidano i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche organolettiche degli oli, spiegando le differenti note di sapore e le tecniche di degustazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'azienda Olio Petrucci al numero 0765 39784 o inviare una e-mail a info@oliopetrucci.it. È consigliata la prenotazione anticipata, poiché i posti sono limitati.

“Il Presepe di Francesco”: Il Coro Parola di Vita, insieme alla Pro Loco di Fara in Sabina, presenta l’evento “Il presepe di Francesco” di Andrea Bertoldi, liberamente tratto da “Vita Prima” del beato Tommaso da Celano e da “Il Presepio di San Francesco” di Guido Gozzano. Il calendario è ricco di appuntamenti: si inizia giovedì 26 dicembre alle ore 18:30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Corese Terra. Le altre date si possono trovare sulla pagina Facebook “Coro Parola di Vita”.

Esplorare il borgo antico: il borgo medievale di Fara in Sabina, con le sue stradine acciottolate, le case in pietra e gli antichi palazzi nobiliari (Palazzo Orsini, Palazzo Manfredi, Palazzo Martini), sprigiona un fascino particolare soprattutto durante le festività natalizie. Il 22 dicembre si terrà inoltre l'evento "Natale al Museo", presso il Museo Civico Archeologico in piazza del Duomo tra accensione delle luminarie e laboratori per grandi e piccoli. Per informazioni o prenotazioni contattare il numero 0765277321 o scrivere a visitfarainsabina@gmail.com.