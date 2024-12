MONTEROTONDO – Nuovo sito istituzionale: modello di innovazione e accessibilità 

Più semplice e chiaro, più intuitivo, più trasparente e sicuro. È il nuovo sito istituzionale del Comune di Monterotondo, on line da lunedì 9 dicembre allo stesso indirizzo del precedente: HYPERLINK “http://www.comune.monterotondo.rm.it” www.comune.monterotondo.rm.it.

Conforme alle rigorose linee del “modello comuni” nazionale progettato dal HYPERLINK “https://innovazione.gov.it/dipartimento/”Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e dall’HYPERLINK “https://www.agid.gov.it/”Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), finanziato con fondi della misura 1.4.1 (Servizi digitali e cittadinanza digitale) del PNRR, il nuovo sito si contraddistingue per una nuova architettura orientata all’utente, organizzata attraverso interfaccia intuitive e accessibili che garantiscono una navigazione agevole e completa e che trasformano l’interazione tra cittadini e Amministrazione in un’esperienza utile ed estremamente semplice. Altra caratteristica importante della nuova piattaforma è la cura e l’attenzione riservata alla trasparenza e alla sicurezza delle informazioni, all’accessibilità, al monitoraggio dei servizi, alle interfacce utente, all’integrazione delle piattaforme abilitanti e alle licenze.

I contenuti del sito sono stati riorganizzati in quattro macroaree:

– Amministrazione: le informazioni relative alla gestione dell’ente, sia dal punto di vista amministrativo e sia politico, con i riferimenti di contatto per uffici e settori;

– Argomenti: i contenuti del sito sono disponibili attraverso una ricerca per parole chiave, gli “Argomenti”. Tutto quello che vogliamo sapere sul patrimonio culturale dell’ente, sulle attività delle associazioni o sulla comunicazione politica e istituzionale, è visibile in una sola pagina di ricerca;

– Notizie ed Eventi: attraverso il sito il cittadino è sempre informato delle novità;

– Segnalazioni, Contatti e Faq completano il servizio di assistenza e comunicazione diretta con l’ente.

Quest’ultima sezione, in particolare, sarà progressivamente implementata con la possibilità di accedere a ulteriori servizi digitali, oltre a quelli attivati in passato e che sono già online (Servizi Anagrafici, Sportello Unico dell’Edilizia), attraverso aree personali sicure perché accessibili tramite Spid, Cie o elDas: l’utente autenticato potrà accedere facilmente ai propri documenti, ai servizi e a tutte le comunicazioni intercorse con l’Amministrazione, evitare il più possibile file “fisiche” agli sportelli, ridurre i tempi delle risposte, richiedere assistenza, segnalare disservizi oppure prenotare appuntamenti direttamente online.

«La semplicità nella consultazione e nell’utilizzo, non a caso sempre più caratteristica essenziale dei siti e più in generale dei prodotti digitali della pubblica amministrazione – afferma l’assessore all’innovazione tecnologica Ruggero Ruggeri – è un diritto delle persone, presupposto fondamentale per contribuire a colmare quel divario escludente che ha tanti effetti negativi sulla vita, sempre più evidenti e gravi se consideriamo l’importanza crescente del digitale per la società di oggi e di domani.

Abbiamo perciò lavorato per fare in modo che il nuovo sito rappresenti un vero e proprio punto di riferimento per la trasparenza e per l’interazione con i cittadini, seguendo le più recenti linee guida nazionali certificate dagli organismi deputati per la trasformazione digitale del Paese e allo standard europeo di comparazione della qualità dei servizi digitali erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Ringrazio enormemente il Servizio Sistemi Informativi per la professionalità, il particolare impegno e la grande attenzione riservata a questa importante trasformazione e alle prossime, altrettanto importanti, implementazioni dei servizi digitali a disposizione della cittadinanza».

«Il nostro Comune – afferma il sindaco Riccardo Varone – è stato sempre all’avanguardia nel settore dell’interazione digitale con la cittadinanza. Non a caso è stato, sin dagli anni ’90, tra i primi in Italia a dotarsi di un proprio sito web e già dal 2009 di una presenza istituzionale, strutturata e professionale sui social network.

Un percorso che oggi si arricchisce con l’attivazione di un nuovo sito istituzionale moderno, semplice nell’utilizzo e altamente performante, con il quale alziamo ulteriormente il livello qualitativo della comunicazione e dell’interazione con la cittadinanza, soprattutto considerando che tramite il sito sarà possibile accedere ai numerosi, ulteriori servizi che, man mano, saranno progressivamente attivati.

Grazie all’assessore Ruggeri e al Servizio Sistemi Informatici per l’ottimo lavoro svolto. Vi aspettiamo online da lunedì!».