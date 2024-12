MANDELA – Manca l’acqua in casa, pensionato squarcia le gomme alle auto del Comune

Mercoledì scorso 4 dicembre i Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 66enne, pensionato, gravemente indiziato del reato di danneggiamento di veicoli in dotazione all’amministrazione comunale.

Una delle due auto del Comune di Mandela danneggiate dal pensionato

In particolare, nel pomeriggio, il Sindaco del Comune di Mandela Claudio Pettinelli ha denunciato ai Carabinieri che ignoti avevano danneggiato alcuni veicoli del comune praticando vari tagli agli pneumatici a 3 mezzi regolarmente parcheggiati sulla pubblica via. In particolare, nel mirino erano finiti un Fiat Doblò, il Fuoristrada e la Panda del servizio della polizia municipale.

Il pensionato ha squarciato i copertoni del fuoristrada, oltre a quelli dell’auto privata di un’operaia comunale

Stesso trattamento anche per la vettura privata di un’operaia comunale, parcheggiata fuori la sua abitazione.

“Chissà – aveva scritto l’amministrazione comunale a poche ore dal danneggiamento di mercoledì pomeriggio annunciando di aver sporto denuncia ai carabinieri – qualcuno ha pensato bene di punire le persone che ieri sono state al lavoro dal mattino fino a notte tarda, prima per trovare il problema dello svuotamento degli accumuli, poi dando supporto agli operai della ditta per la riparazione della conduttura nelle campagne, infine per operare con le manovre di chiusura e apertura delle valvole di comando dei serbatoi per ripristinare il servizio.

Queste “VILI PERSONE” sono indegne di fare parte di una comunità”.

Tuttavia, a seguito dell’analisi delle immagini del nuovo sistema di video sorveglianza comunale, i Carabinieri sono riusciti a riconoscere l’autore dell’atto vandalico.

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che l’uomo aveva agito per motivi riconducibili alla mancanza erogazione di acqua avvenuta in quel comune, a seguito di manutenzione della rete idrica, tra le ore 17.00 e le 21.00 dello stesso giorno.

Le indagini sono in corso, sotto la direzione della Procura di Tivoli.