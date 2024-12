TIVOLI - Investita sulle strisce in via Tiburtina, donna grave in ospedale

Ennesimo investimento sulle strisce pedonali, ennesimo pedone falciato in via Tiburtina e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 18,45 Rebeca A., una 62enne romena, stava attraversando la via Tiburtina sulle strisce pedonali davanti allo stabilimento delle Terme di Roma in un tratto rettilineo e sufficientemente illuminato.

Per cause in corso di accertamento, la donna è stata travolta da una Chevrolet diretta a Tivoli e condotta da un 40enne italiano ed è stata sbalzata sull’asfalto.

L’automobilista si è immediatamente fermato per soccorrere Rebeca A. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Tivoli e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 62enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” in codice rosso.

Gli agenti hanno accompagnato in ospedale anche il conducente della Chevrolet per sottoporlo ai test finalizzati ad accertare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

I test sono risultati negativi.

La donna non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente in osservazione.