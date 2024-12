GUIDONIA – Piazza della Repubblica sorvegliata speciale, installate le telecamere di videosorveglianza

Entro la giornata di lunedì prossimo, molto probabilmente, tempo permettendo, sarà completata l’installazione dell’impianto di videosorveglianza in piazza della Repubblica, a Villalba.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Vale la pena ricordare che si tratta della piazza principale del quartiere, negli anni divenuta teatro di bivacco alcolico, risse e tentati omicidi, dove da agosto l’amministrazione ha istituito servizi di controllo notturni straordinari da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine.

Nella nota il Comune annuncia l’installazione di otto telecamere, presenti in due pali posizionati in maniera da consentire di monitorarla in continuazione e di assicurare interventi immediati in caso di necessità.

Le immagini saranno visionate dalla Sala Operativa della Polizia Locale e dalla Centrale Operativa dell’Istituto di vigilanza Puma Security, che le sta collocando e che assicurerà il servizio gratuitamente in questa fase di avvio del progetto.

Secondo il comunicato stampa, si tratta di telecamere di ultima generazione, che utilizzano l’intelligenza artificiale e lo stesso protocollo di quelle già presenti nel comune. Altre ne saranno installate, prossimamente, in varie frazioni di Guidonia Montecelio.

Quello della sicurezza, reale e percepita, è una delle preoccupazioni maggiori dei residenti che, soprattutto sui social, richiamano l’attenzione delle Istituzioni preposte a una maggiore attività di prevenzione e repressione dei reati.

“La presenza di telecamere di videosorveglianza rappresenta un deterrente per quanti intenzionati a commettere reati, atti di vandalismo o aggressioni – 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 -. Le installeremo anche in altri punti strategici del nostro territorio, per massimizzarne l’efficacia. Il monitoraggio continuo permette di rilevare immediatamente situazioni anomale e di intervenire prontamente per prevenire pericoli o danni.

La percezione di sicurezza, è opportuno rammentarlo, ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini”.