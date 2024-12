CASTEL MADAMA – Iniziano gli appuntamenti del “Natale 2024”

A Castel Madama è tutto pronto per il Natale, tra luci e decorazioni per le vie del paese e l’albero che illumina piazza Dante, ma per ingannare l’attesa e far passare più velocemente i giorni che mancano all’arrivo di Babbo Natale, l’Amministrazione propone una serie di attività natalizie con il programma “Natale 2024”.

Tale progetto è stato reso possibile anche grazie al sostegno del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il fine di offrire ai più piccoli momenti di condivisione e divertimento.

Il primo appuntamento in programma, che apre questi giorni ricchi di eventi, è proprio sabato 14 dicembre 2024, con il ricordo del poeta Alessandro Moreschini, da poco scomparso, alle 17:45 presso la Sala Baronale del Castello Orsini.

Da sempre legato al suo paese e alle sue radici popolari, a cui ha dato voce con la sua penna, come nel suo ultimo libro “Abbecedariu”, che, insieme alle altre opere del poeta, sarà presentato proprio sabato pomeriggio, a cura del gruppo “La Parlatura”, composto da amici, esaminatori e conoscenti di Alessandro Moreschini.

Il giorno dopo, domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 19, presso il Parco dei Collicelli in piazza Dante, sarà possibile partecipare ad una serie di appuntamenti pensati per il divertimento dei più piccoli.

Il Parco, infatti, si trasformerà, assumendo un’aria ancor più natalizia: ci saranno mercatini di Natale, l’incontro con Babbo Natale che raccoglierà le letterine e tanto altro.

Alle 10:30 e alle 16, avrà luogo il Concertino di violino, in cui si esibirà Giorgia Sabatini, giovane violinista di Castel Madama.

Alle 11 e alle 16:30, si prosegue con lo spettacolo “Il Grinch” con il gruppo Casteju GhosTalent, per poi concludere, alle 11:40 e alle 17:10, con la possibilità di fare le foto con i personaggi del Grinch.

Ma non è finita qui, perché in paese, dopo il grandissimo successo ottenuto lo scorso anno, ritorna la 2° edizione del concorso “Natale in Vetrina”: i commercianti del paese, infatti, dovranno abbellire la propria vetrina e rendere ancora più accogliente l’aria di festa che già si respira a Castel Madama.

Dopo l’iscrizione al concorso tramite PEC, le vetrine dovranno restare abbellite fino al 7 gennaio 2025, e saranno i social a decretare il vincitore, esprimendo la propria reazione alle foto che verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Castel Madama.

(Camilla Nonni)