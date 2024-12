Si intitola “Il Gigante Innamorato”, è un film prodotto dalla “Italian International Film”, società della Lucisano Media Group, e si preannuncia come un’opera di grande impatto.

Da oggi, lunedì 16 dicembre, a venerdì 20 dicembre, la troupe girerà alcune scene nel Centro storico di Guidonia.

Stamane sono stati allestiti materiale cinematografico ed attrezzature connesse e domani partono le riprese tra via Tiberio Cavallo, piazza Alfredo Barbieri, meglio nota come piazza del mercato di Guidonia (lato adiacente via Zambeccari) ed il portico di Piazza Matteotti antistante via Zambeccari.

Per questo venerdì 13 dicembre con l’ordinanza numero 494 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha disposto la modifica della viabilità:

– di istituire DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, ambo i lati, su via Tiberio Cavallo dalle ore 06,00 del giorno 16/12/2024 alle ore 24,00 del giorno 20/12/2024;

– di istituire DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in piazza Barbieri nel lato compreso tra via Zambeccari ed il magazzino LL.PP. (ex ricoveri) dalle ore 06:00 del giorno 16/12/2024 alle ore 24,00 20/12/2024;

– di istituire DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in piazza Matteotti – portico di accesso prospiciente su via Zambeccari dalle ore 06:00 del giorno 16/12/2024 alle ore 24:00 del 20/12/2024.