A Tivoli prosegue la mobilitazione per scongiurare l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Tivoli Tre” e dell’Istituto Comprensivo “Tivoli 4” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

FLC Cgil Rieti – Roma Est – Valle dell’Aniene ha organizzato per domani, martedì 17 dicembre alle 17.30, un flash mob in piazza Plebiscito per continuare a dire che le scuole di Tivoli non si toccano.

Sono invitati lavoratori e lavoratrici, rappresentanti delle associazioni, studenti, rappresentanti istituzionali e tutta la cittadinanza a partecipare.

“Alcune settimane fa – spiega FLC Cgil in una nota alla redazione di Tiburno.Tv – Roma Città metropolitana ha pubblicato l’atto con cui propone l’accorpamento degli istituti di Villa Adriana “Tivoli 3” e “Tivoli 4”.

Purtroppo il Comune di Tivoli ha proposto addirittura un ulteriore accorpamento inserendo pure Tivoli 1 dentro il processo di dimensionamento scolastico. In queste settimane si sono svolte assemblee con le lavoratrici e i lavoratori e una assemblea cittadina che ha visto la presenza anche di consiglieri comunali e regionali.

Nonché una petizione, promossa da tanti lavoratori che sta raccogliendo in queste settimane diverse centinaia di firme. Il 5 dicembre la conferenza regionale, composta da organizzazioni sindacali, Usr, province del Lazio e Regione ha dato parere negativo agli accorpamenti.

L’ultima parola ora spetta alla Regione. Non è quindi il momento di demordere.

Non una scuola di meno”.