TIVOLI – Permessi Ztl/Apu prorogati fino al 30 giugno 2025

Il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che, con ordinanza numero 407 del 5 dicembre 2024, è stata disposta la proroga fino al 30/06/2025, della validità dei permessi per il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. e AA.P.U. per:

B (compresi permessi B1 e B1/S): residenti e possessori di fondi agricoli in: via degli Orti (tratto compreso tra il civico n° 1 ed il n° 83 e tra il n° 2 ed il n° 54), Via del Tartaro, Via degli Stabilimenti (tratto compreso tra piazza San Nicola e l’ingresso della galleria), via Lago di Bracciano, via delle Vigne, Strada della Torricella e piazza San Nicola;