Schianto all’alba sulla Tiburtina, due feriti e traffico in tilt

Drammatico incidente stradale all’alba di oggi, lunedì 16 dicembre, sulla via Tiburtina.

Il bilancio è di due automobilisti feriti, di cui uno grave.

Foto del consigliere del IV Municipio Fabrizio Montanini

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 5 di stamane sulla corsia in direzione Roma Centro all’altezza di Via del Casale di San Basilio.

A scontrarsi sono state una Renault Captur e una Fiat 500: l’impatto è stato violentissimo, tant’è che l’utilitaria si è ribaltata.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato un 34enne italiano in codice rosso al Policlinico “Umberto I” di Roma, mentre il secondo automobilista – anche lui italiano – è stato trasferito in codice azzurro all’ospedale Vannini.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Per rimuovere i detriti la Tiburtina è stata chiusa al traffico l’altezza di via Casale di San Basilio.