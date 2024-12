TIVOLI – Botti di Capodanno, rauti e petardi vietati fino al 6 gennaio

Nell’approssimarsi delle feste di Capodanno , anche il Comune di Tivoli è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché dei fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppur in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti.

a) a far data da sabato 21 dicembre 2024 fino a tutto il giorno 6 gennaio 2025:

1) il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia, coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

2) il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (articolo 3 Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123);

3) il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità;