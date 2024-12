GUIDONIA – Sgombero del campo rom, l’Associazione 21 Luglio: “Calpestati i valori del Giubileo”

«Di fronte al susseguirsi di sempre nuove ondate di impoverimento, c’è il rischio di abituarsi e rassegnarsi. Ma non possiamo distogliere lo sguardo da situazioni tanto drammatiche, che si riscontrano ormai ovunque, non soltanto in determinate aree del mondo. Incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte possono essere nostre vicine di casa.

Spesso non hanno un’abitazione, né il cibo adeguato per la giornata. Soffrono l’esclusione e l’indifferenza di tanti. (…) Di fatto, al momento dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo posto. Non dimentichiamo: i poveri, quasi sempre, sono vittime, non colpevoli».

Sono le parole di Papa Francesco nella “Spes non confundit” Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025.

Il quartiere di Albuccione di Guidonia è blindato da un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine

Parole citate da Carlo Stasolla, il Presidente dell’Associazione “21 Luglio”, in un comunicato stampa inviato alla redazione di Tiburno.Tv questa mattina, giovedì 19 dicembre, quando all’alba sono iniziate le operazioni di sgombero del campo rom abusivo dell’Albuccione, periferia di Guidonia Montecelio.

“Circa cento persone, di cui oltre la metà minori – si legge nel comunicato stampa dell’Associazione 21 Luglio – stanno per essere allontanate dalle proprie abitazioni senza che sia stata offerta loro un’alternativa. Tra le persone che rimarranno per strada senza soluzione sono presenti anche minori con disabilità e donne in stato di gravidanza”.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il presidente dell’Associazione 21 Luglio Carlo Stasolla

“Questo sgombero forzato che, alle porte di Roma e in prossimità del Natale e del Giubileo della speranza, mette donne e bambini per strada è uno schiaffo ai diritti umani, un pugno allo stomaco per quanti credono ai valori che Papa Francesco ha sottolineato nell’indire l’anno giubilare”, dichiara Carlo Stasolla, il presidente dell’Associazione 21 Luglio intervenuto sul posto per scongiurare lo sgombero e confrontarsi anche col sindaco Mauro Lombardo.

“Lo sgombero della comunità di Albuccione – si legge sempre nel comunicato dell’Associazione “21 Luglio” – arriva dopo l’ordinanza n. 400 del 14 ottobre 2024 del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, nei confronti di un insediamento che esiste sul territorio comunale da oltre quindici anni, e senza che siano rispettate le procedure e i diritti delle persone coinvolte”.