TIVOLI – Pini secchi davanti al Centro commerciale, il Comune abbatte 6 alberi

Quelli considerati pericolosi sono 9, mentre il numero di quelli da tagliare con estrema urgenza sono sei.

Per questo il Comune di Tivoli procede all’abbattimento dei pini ammalorati nel quartiere di Tivoli Terme.

E’ quanto emerge dalla determina numero 3657 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, lunedì 23 dicembre, dal dirigente del Settore Ambiente Matteo Neri.

Il pino crollato in via Agostino Cappello la scorsa estate

Con l’atto viene affidato alla ditta “Eurogarden 2003 snc di Capriccioni Giulio & C.” di Guidonia Montecelio il servizio di abbattimento di 6 pini lungo Via Agostino Cappello nel parcheggio prospiciente il centro commerciale “Le Palme” per un importo complessivo pari a 5.856 euro.

Il taglio è avvenuto lo scorso 17 dicembre, quando una lettrice del quotidiano on line Tiburno.Tv, residente a Tivoli Terme, ha segnalato alla redazione che lungo la stessa strada ci sono altri tre pini apparentemente secchi o ammalorati ubicati a pochi metri dalla storica scuola materna di via Ada Negri gestita dalle suore dell’Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù agonizzante (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dalla determina numero 3657 si evince inoltre che l’agronoma incaricata dal Comune di Tivoli, la Dottoressa Forestale Diana Saccoccia, ha individuato circa 25 pini da abbattere tra Via Agostino Cappello e Via Nazionale Tiburtina in località Tivoli Terme.

Secondo la relazione dell’agronoma sono 46 gli alberi di pinus pinea a rischio su tutto il territorio comunale.

Altri tre sempre in Via Agostino Cappello, dove tra fine agosto ed inizio settembre un altro pino è già crollato al suolo.