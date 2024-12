MONTECELIO – Presepe vivente tra i vicoli del borgo medievale

E’ la rappresentazione più suggestiva e datata nel tempo, realizzata nei vicoli del Borgo medievale.

Sopra, la Natività del Presepe vivente 2023 a Montecelio. Sotto, altre immagini della scorsa edizione

Così domani, giovedì 26 dicembre, e sabato 28 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 19,00 a Montecelio va in scena la 21esima edizione del presepe vivente organizzato dall’associazione “Karol Wojtyla” presieduta da Antonio Di Giovannantonio in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Evangelista di padre Bernard Hylla.

Decine di figuranti, tra adulti e bambini, animeranno l’originale ricostruzione del Villaggio di Betlemme tra i vicoli del borgo medievale dove in un’atmosfera incantata da luci e suoni le cantine vengono trasformate in botteghe artigiane, dal falegname all’oste, dal fornaio al calzolaio, passando per quella delle stoffe, della verdura, della decorazione.

Un percorso suggestivo fino ad arrivare nella grotta della Natività.

Sabato 28 dicembre alle ore 18,30 presso la Chiesa di Sant’Antonino si terrà il concerto della corale cornicolana.