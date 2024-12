TIVOLI – “Christmas Concert” con l’Accademia Ergo Cantemus

Melodie natalizie e costumi tradizionali per vivere il Natale con il “Christmas Concert”.

Venerdì 27 Dicembre, dalle 17:30, alle Scuderie Estensi di Tivoli l’Accademia Ergo Cantemus porta nella Città dell’Arte grandi nomi del mondo della musica, in un evento completamente gratuito all’interno delle manifestazioni IMPRESSIONI DI DICEMBRE-stagione Concertistica Natale 2024- del Comune di Tivoli.

Un evento unico con la straordinaria Orchestra “Fantasia Veneziana” in meravigliosi abiti tradizionali, a cui si alterneranno il Soprano Arianna Morelli e il Tenore Angelo Forte accompagnati al Pianoforte da Giuseppe Tancredi.

Sarà l’occasione per lasciarsi trasportare dalle melodie natalizie e dalla magia di un pomeriggio indimenticabile.

L’Associazione Culturale Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli promuove la formazione musicale tra i giovani, è riconosciuta come scuola ed è composta da diplomati nei Conservatori statali italiani nonché da allievi in formazione, ma soprattutto partecipa agli eventi più importanti della città come Banda Musicale.