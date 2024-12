Natale e Santo Stefano sono appena trascorsi, ma a Montelibretti il clima di festa è ancora vivo in attesa dell’arrivo della Befana. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di accogliere il nuovo anno in pompa magna.

La sede del Comune di Montelibretti

E’ quanto emerge dalla determina numero 473 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 24 dicembre dal responsabile dell’Area amministrativa Gabriele Seghini.

Con l’atto viene affidata a favore della società “Blu Eventi Srls” di Roma la fornitura di luminarie natalizie da installare nelle vie principali di Montelibretti dal primo Gennaio al 06 Gennaio 2025 per un totale di 5.856 euro.

Il fine da perseguire è il mantenimento delle tradizioni natalizie grazie ai fondi messi a disposizione da Lazio Crea SPA, Società in house della Regione Lazio, con l’avviso pubblicato il 25 novembre scorso per la realizzazione di manifestazioni da svolgersi nel territorio tra il primo dicembre e il 7 gennaio 2025.

Il 2 dicembre l’amministrazione comunale ha aderito all’avviso e il 23 dicembre la società “Blu Eventi Srls” di Roma ha presentato il preventivo da 5.856 euro per illuminare le vie principali del Borgo per sei giorni dal primo Gennaio al 06 Gennaio 2025.