GUIDONIA - Furti in casa, faccia a faccia col ladro alla finestra

Torna l’incubo dei furti in casa a Guidonia Montecelio. L’ultimo tentativo è stato messo a segno all’alba di oggi, sabato 28 dicembre, in un appartamento al piano terra di via Guglielmo Oberdan nel quartiere di Villanova.

A segnalarlo è la stessa vittima, una quarantenne italiana, sul Gruppo Facebook “Sei di Villanova di Guidonia se……”.

Stando al suo racconto, verso le 4 la donna e il marito sono stati svegliati dall’abbaio del cane, mentre i loro figli dormivano in cameretta. Così l’uomo è andato ad aprire la finestra e si è trovato faccia a faccia con un “topo d’appartamento”.

A quel punto, il ladro ha scavalcato il cancello di recinzione ed è immediatamente fuggito insieme a due complici.

“Siamo scioccati – commenta la proprietaria di casa – I nostri figli hanno la serranda accanto e dormivano, se entravano lì non si sarebbero mai accorti: solo al pensiero mi vengono i brividi.

Fate attenzione”.