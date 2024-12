Scontro auto-scooter sulla via Tiburtina: la vittima è il dj Luca Ferdinandi

E’ Luca Ferdinandi l’ennesima vittima della via Tiburtina.

Luca Ferdinandi, il 32enne dj noto col nome d’arte di “Xørx”

Ieri mattina, venerdì 27 dicembre, il 32enne dj noto col nome d’arte di “Xørx” ha perso la vita in sella al suo scooter col quale lavorava come corriere per le poste scontrandosi con una Smart (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La dinamica del tragico incidente stradale è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale.

L’incidente mortale è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra via Tiburtina e via Carlo Pesenti

Secondo i primi rilievi, il fatto è avvenuto verso le ore 8 all’altezza dell’intersezione tra via Tiburtina e via Carlo Pesenti, a pochi metri dal Grande Raccordo Anulare. Un tratto di strada spesso utilizzato per inversioni di marcia azzardate.

Al momento l’unica certezza è che lo scontro è avvenuto nella corsia di marcia in direzione Tivoli. La Smart era condotta da un 24enne italiano, mentre Luca Ferdinandi guidava uno scooter Sym Symphony.

Nell’impatto il 32enne è stato sbalzato sull’asfalto e il conducente dell’auto si è fermato. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto: per Luca Ferdinandi non c’è stato nulla da fare.

Il 24enne è stato accompagnato all’ospedale Sandro Pertini per essere sottoposto ai test di rito per alcool o droghe.