TIVOLI GUIDONIA – Infrastrutture stradali, oltre due milioni di euro dal Governo

Da Marco Silvestroni, Senatore di Fratelli d’Italia eletto nel Collegio Tivoli-Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Fiducia al Governo Meloni con ottime notizie per Il territorio Tiburtino.

Con soddisfazione questa mattina al Senato voterò la fiducia al governo Meloni per approvare il testo della manovra finanziaria, che oltre ad estendere la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale, rimodulazione dell’Irpef e sgravi per chi assume sostiene anche lavoratori e imprese per nuova occupazione.

Altra bella notizia è la conferma dell’attenzione ai comuni della provincia di Roma, che saranno beneficiari nel prossimo triennio di opere infrastrutturali per oltre 10 milioni di euro tra le quali: 1 milione di euro, in favore del comune di Tivoli per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riconnessione del centro storico; 800.000 euro in favore del comune di Guidonia Montecelio per infrastrutture stradali in particolare per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra Rosata e Via Casal bianco; 300.000 euro in favore del comune di Anticoli Corrado per il ripristino e la messa in sicurezza dell’area cimiteriale.

Un contributo in favore del comune di Formello per opere di rigenerazione urbana riguardanti il sito dell’ex Scuola Media Rossellini in Via Bassanelli per la realizzazione di un auditorium.

Le priorità di Fratelli d’Italia non cambiano e si concretizzano con la costante attenzione giorno per giorno per nostri borghi e comuni”.